Схемки Лукашенко всегда плохо заканчиваются 4.12.2025, 12:35

Венесуэла не даст соврать.

Все-таки свое турне по странам «дальней дуги» Лукашенко совершал не зря. Потому что если долго где-нибудь визитировать, то какая-нибудь подходящая «темка» обязательно найдется. И самое главное – найти в этой «схемке» место для себя. После визитов в Оман и Алжир Лукашенко решил заработать на алжирском газе и оманских фосфатах, пишет planbmedia.io.

Сообразим на троих?

«Появилась очень интересная тема. Президент (Омана) сказал, что в ближайшее время у него фосфатов будет столько, что некуда девать. Алжир, к примеру, это страна, которая занимает лидирующие позиции по добыче и экспорту природного газа. Мы можем в том же Омане построить на троих, как я сказал президенту, предприятие», — сказал во время визита в Алжир.

И вроде действительно все логично. У Алжира есть газ, у Омана есть фосфаты, значит на двоих можно сообразить из них удобрения, чтобы потом продавать голодающим странам Африки и богатеть.

Не очень понятно, правда, зачем в этой схеме Лукашенко. Потому что из всех этих природных богатств у Лукашенко есть только завод «Гродно Азот». А заводом в Гродненской области в производство удобрений в Омане не вложишься. Даже если очень постараться.

Но это, конечно, не проблема. Во-первых, Лукашенко объяснил, что он, в отличии от остальных, удобрения раньше делал. Поэтому может показать, как делать правильно. Во-вторых, схема: ресурсы ваши – прибыль наша, это то, что соответствует лукашенковскому пониманию принципов взаимовыгодного партнерства. Он это партнерство с Россией много раз раньше пробовал и почти не жаловался.

А, в-третьих, на крайний случай, можно вложиться немножко и семейными деньгами. Ведь не просто так визит в Оман носил подчеркнуто семейный характер. И не зря в том же Алжире Лукашенко переживал, что деньги сейчас ничего не стоят, а валюты обесцениваются. Поэтому если не вложить их во что-нибудь перспективное, можно потерять все, чтобы было нажито непосильным трудом на безбедную старость. И Коленьке тогда нечего будет оставить.

Схемки: любимое и лучшее

Потому что в схемках главное что? Главное — оказаться в нужное время в нужном месте. И замутить что-нибудь такое мутное, чтобы никто долго не мог разобраться.

Правда, есть нюанс. Каждый раз мутные схемки плохо заканчивались. Так было с вагонами водки, которые Лукашенко гнал в Россию в девяностые. С растворителями и разбавителями, которые он гнал из российской нефти. С белорусско-венесуэльской дружбой, после которой в Венесуэле зависли сотни белорусских миллионов. И с посторонними куриными лапками, которые Лукашенко продавал в Китай под видом белорусских. Не говоря уже о контрабандном сигаретном бизнесе, из-за которого западная граница Беларуси рискует надолго испортиться.

То есть маленький тактический гешефт неизменно приводил к стратегическим неприятностям. Но, с другой стороны, неприятности-то были у страны, а гешефт каждый раз получался семейный.

