Кремль не хочет мира.

Очередной визит посланников президента Дональда Трампа в Москву привел к очередному отказу Владимира Путина от очередного плана по прекращению войны с Украиной. Из этого можно сделать четкий и очевидный вывод, что Путин не хочет мира - он хочет Украину, пишет The Wall Street Journal.

Кремлевские чиновники назвали пятичасовые переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером «конструктивными», но также заявили, что «коренные причины» войны до сих пор не устранены – то есть, что Украина по-прежнему свободна от российского контроля.

Россия хочет поглотить весь Донбасс и лишить Украину союзников, которые могли бы защитить ее в будущем. При этом Путин хочет создать видимость переговоров, и встречи с Уиткоффом помогают ему поддерживать эту видимость, одновременно пытаясь вбить клин между Трампом и Европой.

Москва также изо всех сил старается убедить мир в своей победе в войне, однако поражение Украины не является неизбежным или неминуемым, считают военные эксперты.

«Когда я нахожусь с украинскими командирами корпусов и наблюдаю за их действиями, я не верю, что они проиграют эту войну на земле самостоятельно», — сказал отставной контр-адмирал ВМС США Марк Монтгомери.

Как подчеркивают в WSJ, Путин не будет вести серьёзные переговоры, пока считает, что у него преимущество. Необходим разворот в политике США - изъятие замороженных активов Путина, усиление санкций, распространяющихся на Китай, и поставка ракет большой дальности и другого оружия в Украину.

«Однако пока администрация Трампа застряла на точке зрения на мотивы Путина, которая противоречит событиям: что торговля и культурный обмен между Украиной, Россией и США станут страховкой от войны», - отмечает издание.

