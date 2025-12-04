В Минске поставили новогодний «поющий автомобиль»2
- 4.12.2025, 12:47
В салоне легковушки сидят манекены в праздничной одежде.
В Минске у станции метро «Михалово» установили «поющий автомобиль», который начинает играть новогоднюю музыку, когда к нему подходят люди, пишет «Зеркало». Видео об этом появилось в TikTok.
Авто стоит на парковке. В салоне легковушки сидят манекены в праздничной одежде, а когда к раритетному транспортному средству подходят люди, загораются фары, гирлянды внутри и на крыше и играет музыка.
«Короче, ребята, иду, гуляю, никого не трогаю. И думаю, что за великолепная машинка, надо подойти сфотографировать. Я подхожу, думаю, что здесь кто-то сидит и на меня пристально смотрит. А еще сейчас музыка эта, мое сердце остановится когда-нибудь», — говорит автор видео.
@yell.owcups Не ругайтесь ! 🤣 #минск #беларусь #нг #прогулка ♬ оригинальный звук - yell.owcups | Minsk
В комментариях пользователи остались в восторге.
«В оригинале это изобретение Сальвадора Дали, у него автомобиль дождя, внутри также манекены и дождь. Видела в музее Дали в городе Фигейрос. Завораживает, классно адаптировали идею Дали», — Maria.
«Круто!!! Очень креативненько!» — Оксана Масель.
«Я там живу и всегда думала, что там за чуваки сидят смотрят, и музыка вечно играет», — Чародейка.
«Минск удивительный город, ходишь такая, гуляешь, никого не трогаешь, глазеешь скромно в окна стоящих машинок, и здрасьте вам! Там глазеющие на тебя манекены с музыкой! OMG», — GissMx.