Atlantic Council: Военные преступники должны понести наказание4
- 4.12.2025, 12:51
- 1,626
Мирный план по Украине не может включать амнистию.
Предложение о всеобщей амнистии за преступления, совершенные во время войны в Украине, вызвало волну возмущения в украинском обществе и среди международных правозащитников. Речь идет о пункте в недавно опубликованном 28-пунктном мирном плане президента США Дональда Трампа, предусматривающем отказ всех сторон от взаимных претензий и расследований военных преступлений, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Критики считают, что подобный шаг фактически означает прощение российских военных преступлений. Особое возмущение вызвал тот факт, что план был обнародован вскоре после ракетного удара России по жилому дому в Тернополе, в результате которого погибли более 30 человек, включая детей.
Украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук заявила, что отказ от правосудия разрушит международное право и создаст опасный прецедент безнаказанности для авторитарных режимов.
Историки и аналитики напоминают, что Россия никогда не несла ответственности за предыдущие военные преступления — от подавления восстаний в Венгрии и Чехословакии до войн в Чечне, Грузии и первой агрессии против Украины в 2014 году. Отсутствие наказания, по мнению экспертов, сформировало у Кремля ощущение полной безнаказанности.
Сторонники мирной инициативы утверждают, что сейчас важнее остановить войну, чем добиваться справедливости. Однако оппоненты подчеркивают, что без юридической ответственности любые гарантии со стороны России будут ненадежны и могут лишь спровоцировать новую агрессию — в Украине, Балтийском регионе, на Кавказе или в Центральной Азии.
Эксперты настаивают, что расследование военных преступлений и создание специального трибунала остаются ключевым условием устойчивого мира и будущей безопасности Европы.