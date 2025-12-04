закрыть
4 декабря 2025, четверг, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Atlantic Council: Военные преступники должны понести наказание

4
  • 4.12.2025, 12:51
  • 1,626
Atlantic Council: Военные преступники должны понести наказание

Мирный план по Украине не может включать амнистию.

Предложение о всеобщей амнистии за преступления, совершенные во время войны в Украине, вызвало волну возмущения в украинском обществе и среди международных правозащитников. Речь идет о пункте в недавно опубликованном 28-пунктном мирном плане президента США Дональда Трампа, предусматривающем отказ всех сторон от взаимных претензий и расследований военных преступлений, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Критики считают, что подобный шаг фактически означает прощение российских военных преступлений. Особое возмущение вызвал тот факт, что план был обнародован вскоре после ракетного удара России по жилому дому в Тернополе, в результате которого погибли более 30 человек, включая детей.

Украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук заявила, что отказ от правосудия разрушит международное право и создаст опасный прецедент безнаказанности для авторитарных режимов.

Историки и аналитики напоминают, что Россия никогда не несла ответственности за предыдущие военные преступления — от подавления восстаний в Венгрии и Чехословакии до войн в Чечне, Грузии и первой агрессии против Украины в 2014 году. Отсутствие наказания, по мнению экспертов, сформировало у Кремля ощущение полной безнаказанности.

Сторонники мирной инициативы утверждают, что сейчас важнее остановить войну, чем добиваться справедливости. Однако оппоненты подчеркивают, что без юридической ответственности любые гарантии со стороны России будут ненадежны и могут лишь спровоцировать новую агрессию — в Украине, Балтийском регионе, на Кавказе или в Центральной Азии.

Эксперты настаивают, что расследование военных преступлений и создание специального трибунала остаются ключевым условием устойчивого мира и будущей безопасности Европы.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун