Стилисты назвали главные модные тренды для встречи Нового года
- 4.12.2025, 12:52
Модные эксперты советуют придерживаться простой формулы.
Модные эксперты рассказали, что надеть на Новый год — как для шумной вечеринки, так и для празднования дома. Если в 2024 году главным акцентом были банты и яркий декор, то в сезоне 2025–2026 в центре внимания — фактуры и ткани, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
По словам стилистов, главным трендом стали цвета «жидких металлов»: мягкое золото, серебро, сатин и деликатный блеск без избыточного сияния. Вместо пайеток — утонченный трикотаж матллических оттенков, струящиеся юбки и скульптурные украшения.
Для тех, кто планирует встретить Новый год дома, актуален тренд «люксового комфорта»: кашемировые костюмы, бархатные накидки, шелковые брюки и вязаные платья. Образ советуют дополнять одной праздничной деталью — серьгами, яркой помадой или эффектной домашней обувью.
Возвращается и стиль «сдержанной роскоши»: свободные костюмные силуэты, бархатные комплекты, атласные рубашки и струящиеся блузы. Отдельный тренд — полупрозрачные ткани: шифон, сетка, шелк и дюшес, которые предлагается использовать аккуратно — в обуви, накидках или вставках.
Стилисты советуют придерживаться простой формулы образа: выразительная ткань, четкий крой и один акцентный аксессуар. Такой подход подойдет для любого формата праздника — от вечеринки до уютного вечера на диване.