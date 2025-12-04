закрыть
4 декабря 2025, четверг
Стилисты назвали главные модные тренды для встречи Нового года

1
  • 4.12.2025, 12:52
  • 1,336
Модные эксперты советуют придерживаться простой формулы.

Модные эксперты рассказали, что надеть на Новый год — как для шумной вечеринки, так и для празднования дома. Если в 2024 году главным акцентом были банты и яркий декор, то в сезоне 2025–2026 в центре внимания — фактуры и ткани, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам стилистов, главным трендом стали цвета «жидких металлов»: мягкое золото, серебро, сатин и деликатный блеск без избыточного сияния. Вместо пайеток — утонченный трикотаж матллических оттенков, струящиеся юбки и скульптурные украшения.

Для тех, кто планирует встретить Новый год дома, актуален тренд «люксового комфорта»: кашемировые костюмы, бархатные накидки, шелковые брюки и вязаные платья. Образ советуют дополнять одной праздничной деталью — серьгами, яркой помадой или эффектной домашней обувью.

Возвращается и стиль «сдержанной роскоши»: свободные костюмные силуэты, бархатные комплекты, атласные рубашки и струящиеся блузы. Отдельный тренд — полупрозрачные ткани: шифон, сетка, шелк и дюшес, которые предлагается использовать аккуратно — в обуви, накидках или вставках.

Стилисты советуют придерживаться простой формулы образа: выразительная ткань, четкий крой и один акцентный аксессуар. Такой подход подойдет для любого формата праздника — от вечеринки до уютного вечера на диване.

