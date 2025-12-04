«Чуть не задохнулись»: российские звезды застряли в ловушке7
- 4.12.2025, 12:58
- 4,632
Инцидент произошел во время вручения музыкальной премии.
Артисты страны-агрессора РФ Валерия, Иосиф Пригожин, Клава Кока и другие знаменитости попали в неприятную ситуацию во время музыкальной премии «Итоги года Яндекс Музыки». Как сообщают росСМИ, компания знаменитостей из восьми человек застряла в лифте на 40 минут.
Видео с запертыми певцами разлетелось по соцсетям. Лифт Московского международного Дома музыки не выдержал наплыва пустившихся в путь артистов — восемь человек стали серьезным перевесом для техники. Из-за неосторожности все присутствующие оказались в ловушке, и их пришлось вызволять лифтерам.
Несмотря на песни, которыми российские звезды пытались себя развеселить, они пережили настоящее потрясение от такого «сюрприза». Как оказалось, в крошечном лифте начал заканчиваться воздух, что сильно напугало застрявших.
«Лифт крошечный, воздуха мало. Я еще накануне посмотрела фильм, где случается катастрофа, связанная с лифтом», — рассказала Клава Кока.
Иосиф Пригожин, который поддерживает вторжение РФ в Украину, даже заявил, что чуть не нашел свою смерть в этом московском лифте. Продюсер испугался, что вместе с женой мог задохнуться.
«Кто бы мог подумать, что в Доме музыки можно застрять в лифте. Спасибо всем службам и директору зала, что оперативно отреагировали. Почти 40 минут там просидели — чуть не задохнулись», — пожаловался он.