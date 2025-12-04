«Сначала мы сидели три часа в самолете» 4.12.2025, 13:14

Как белорусы страдают из-за регулярных закрытий аэропорта Вильнюса.

В последние месяцы аэропорт Вильнюса периодически закрывают из-за метеозондов с контрабандными сигаретами, которые запускают из Беларуси. И это приносит огромный дискомфорт всем, кто летает на самолетах. Рейсы отменяют, задерживают, перенаправляют. Среди пострадавших и белорусы. BGmedia собрало истории, которыми они делились в приграничных чатах.

Как белорусы справляются с регулярным закрытием аэропорта Вильнюса

Больше всего не везет тем, кто уже готовился взлетать в аэропорту Вильнюса, но его закрывают в последний момент. Для таких людей путешествие растягивается надолго.

История белоруса: «Это было безудержное веселье. У меня самолет как раз в 19.10 должен был вылетать. А закрыли воздушное пространство в 18.55, но об этом не сразу стало известно. Сначала мы сидели три часа в самолете, потом в 22.00 нас отправили обратно в терминал.

Все рейсы отменены, хаос полный. Где-то к часу ночи стало известно, что наш рейс перенесен на утро. У стоек Ryanair толпа людей, чтобы получить ваучер на отель. Сначала сказали, что комнат нет, потом к 2 часам ночи снова стали раздавать. В общем, в 03.00 мы заселились, в 06.30 встали на рейс, но все равно лучше, чем в аэропорту спать. Все познакомились и подружились. Рейс вылетел в 10.30 в итоге.

От Ryanair должны приходить СМС, но они приходят иногда не всем и частично. Не знаю, от чего это зависит, мне половина СМС не пришла. В СМС указано, что на ваш boarding pass пришли деньги, чтобы купить попить и покушать. Ночью это было 4 евро, утром 13 евро. Может, кому-то поможет эта информация, просто подходите в кафе в терминале и дайте им просканировать свой boarding pass, на нем будет видно, сколько денег пришло. Это на случай, если кто-то в этой ситуации окажется. Думаю, это не в последний раз было».

Сложная ситуация и у тех, кто собирался лететь в Вильнюс и оттуда ехать на автобусе в Беларусь, а аэропорт закрыли. Пассажиры сидят часами в ожидании своего рейса. И делятся лайфхаками, как сэкономить в таких ситуациях:

«У меня задержали рейс из Франкфурта в Вильнюс аж на 4 часа, потому что опять вильнюсский аэропорт не работал из-за контрабандных шаров. Я изначально брала автобус по времени, чтобы было около 6 часов между прилетом и автобусом. Не забывайте, что сейчас зима. Рейсы на вылет могут задержать из-за снега и прочих погодных условий. Лучше делайте запас времени».

«Сижу в аэропорту Дублина. Задержку рейса в Вильнюс объявили два раза. В общей сложности уже более трех часов задержки. Хорошо, что билет на автобус не взяла».

Чуть больше везет тем, чьи рейсы переносят в аэропорт Каунаса. Тогда план поездки не окончательно рушится. Тем более, что людей завозят в этот аэропорт:

«Нам вчера предложили альтернативу — отвезли в Каунас и вылет в итоге состоялся оттуда, вместо Ryanair были венские авиалинии. Ночь была тяжелой из-за закрытия аэропорта».

«Мы уже из Вильнюса грузимся в автобус в Каунас. Оттуда полетим в пункт назначения. Организовал все аэропорт».

Но у некоторых все же возникают проблемы с тем, чтобы добраться из Каунаса в Вильнюс. Система компенсации средств отлажена неидеально:

«У меня была такая ситуация, компенсация — билет на автобус до Вильнюса за 7 евро. Искали и ловили билеты на «Эколайнс» сами, билет вроде был 7 евро — и это все, что могли компенсировать, не такси!

Автобус нам не предоставили, сославшись на то, что много рейсов посадили в Риге, и, мол, нет свободных автобусов. Ни воды, ни еды не было, но я была первооткрывателем, скажем так, в октябре…

Плюс потерянный билет Вильнюс — Минск, плюс покупала новый… но это уже моя проблема, они только до Вильнюса, так должны якобы ж были сесть в Вильнюсе, эта точка конечная, и только за автобус!».

Белорусы сейчас изучают прогноз погоды, чтобы оценить вероятность закрытия аэропорта Вильнюса

Судя по сообщениям в приграничных чатах, белорусы активно интересуются метеозондами с контрабандой из Беларуси. Некоторые даже начали смотреть прогноз погоды и обращать внимание на направление и скорость ветра, чтобы оценивать вероятность закрытия аэропорта.

Некоторые анализируют закрытие аэропорта и оценивают вероятность, когда он точно будет работать.

«Надо еще учесть, что во вторник, среду и четверг шары не запускают, отдых у людей».

«Я не поленилась и собрала на официальном сайте аэропорта все рейсы за последние 2 месяца, чтобы спать перед поездкой спокойно».

«Шары летят с вечера, так что самые вероятные окна на закрытие аэропорта — это с 18.00 до 7 утра».

«Когда что-то летит по направлению к аэропорту, то закрывают. В последнее время даже до 5—7 утра. А вот что с отменой — это как повезет, если закроют до полета, то, скорее всего, отмена/перенос, если во время полета, то могут направить в Каунас или Ригу, так и обратно в место вылета».

