Удары по России достигли небывалых масштабов

Украина поразила более 50 объектов.

Украина в течение осени 2025 года поразила более 50 российских объектов топливной и военно-промышленной инфраструктуры. Это самый высокий показатель успешных попаданий за время полномасштабного вторжения.

О рекордной эффективности ударов по РФ в сентябре-ноябре 2025 года пишет 4 декабря «Радио Свобода». Журналисты проекта «Схемы» исследовали спутниковые снимки Planet Labs и составили карту поражения стратегических объектов в России в течение осени.

Среди пораженных Силами обороны Украины объектов на территории РФ были «Саранский механический завод» корпорации «Ростех», один из ключевых для россиян в Черном море порт города Туапсе, морской нефтяной терминал в Феодосии в Крыму, нефтеналивной комплекс «Шесхарис» российской государственной «Транснефти», «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» и др.

Удары по РФ достигли беспрецедентных масштабов

Опрошенные журналистами военные эксперты сошлись во мнении, что масштаб ударов СОУ по стратегическим объектам в РФ осенью 2025 года можно назвать беспрецедентным.

«Из того, что мы видим даже из официальных отчетов, можно сказать, что количество атак ВСУ по объектам российской военной и нефте-топливной инфраструктуры этой осенью значительно выросло, а соответственно — выросло и количество успешных атак, часть которых со спутника, к сожалению, подтвердить невозможно», — сказал военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд» и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский.

По подсчетам издания Bloomberg, в течение ноября украинские военные поразили российские стратегические объекты 14 раз, а в Генштабе в течение всей осени сообщали о попадании по более чем 50 объектам. Всего в 2025 году, по словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, по российским нефтедобывающим и нефтеперерабатывающим предприятиям было нанесено около 160 ударов.

Иван Киричевский отметил, что из-за атак по РФ российское руководство вынуждено оттягивать часть войск и вооружений с фронта для защиты объектов в глубине России и значительно увеличивать количество мобильных групп для борьбы с беспилотниками — и это ослабляет военные возможности оккупантов.

Также удары но НПЗ влияют на доступность бензина для россиян в некоторых регионах. Аналитик компании «Нефтерынок» Александр Сиренко отметил, что в ряде регионов РФ уже образовался дефицит топлива.

Информационное агентство Reuters в сентябре подсчитало, что из-за украинских атак РФ потеряла не менее 17% нефтеперерабатывающих мощностей, и производство российской нефти сократилось на 1,1 млн баррелей в сутки. Издание The Economist в сентябре приводило еще больший показатель — почти 20%.

Удары по РФ за последние дни

В ночь на 4 декабря взрывы раздавались в Орле и Ставропольском крае РФ, OSINT-каналы сообщают о вероятном поражении крупного химзавода «Азот» в Невинномысске.

Ночью 3 декабря на территории России вновь взорвали трубопровод «Дружба», который поставляет нефть в Европу. СМИ со ссылкой на источники писали, что украинские разведчики устроили диверсию на ветке «Таганрог-Липецк» возле населенного пункта Казинские Выселки.

