В Фаниполе будут делать виски 9 4.12.2025, 13:27

1,738

Якобы по шотландской технологии.

В Фаниполе ведется строительство завода «Винокурня «Союз», который станет первым в стране производством премиальных дистиллятов полного цикла. Запуск намечен на 2026 год. Этот проект, как считают его авторы, может сделать город одним из центров промышленного туризма, пишет fanipol.by.

Главная особенность фанипольского производства, как пишет госСМИ, классическая шотландская технология с использованием медных аламбиков. Такое оборудование уникально для Беларуси. Оно позволит производить особые спирты, которые после выдержки в дубовых бочках станут основой для виски и других напитков.

Ранее свой виски белорусам обещала Академия наук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com