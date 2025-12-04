В Фаниполе будут делать виски

В Фаниполе будут делать виски9
- 4.12.2025, 13:27
- 1,738
Якобы по шотландской технологии.
В Фаниполе ведется строительство завода «Винокурня «Союз», который станет первым в стране производством премиальных дистиллятов полного цикла. Запуск намечен на 2026 год. Этот проект, как считают его авторы, может сделать город одним из центров промышленного туризма, пишет fanipol.by.
Главная особенность фанипольского производства, как пишет госСМИ, классическая шотландская технология с использованием медных аламбиков. Такое оборудование уникально для Беларуси. Оно позволит производить особые спирты, которые после выдержки в дубовых бочках станут основой для виски и других напитков.
Ранее свой виски белорусам обещала Академия наук.