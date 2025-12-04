NYT: США поделили «мирный план» на четыре пакета

NYT: США поделили «мирный план» на четыре пакета5
- 4.12.2025, 13:21
Украины касается только один.
США разделили свой «мирный план» на четыре «пакета», каждый из которых планируют обсудить с россиянами. Один из «пакетов» касается вопросов суверенитета Украины, другие - экономического сотрудничества США и России, европейской безопасности и тому подобное.
Об этом сообщает The New York Times.
Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что переговоры по этим четырем «пакетам» ведутся параллельно. Один из «пакетов» - это вопросы украинского суверенитета, такие, как ограничение ее армии и дальности ракет.
Другие «пакеты» вопросы территориальных уступок, экономическое сотрудничество между США и Россией после войны, а также более широкие вопросы европейской безопасности. При этом оригинальный «план» содержал 28 пунктов, почти все из них были неприемлемыми для Украины и Европы. Поэтому план был переработан.
Но после этого свое недовольство выразили уже россияне. Издание отмечает, что такая реакция российского диктатора Владимира Путина на «мирный план» США не стала чем-то неожиданным, поскольку его цели не изменились.
«Путин несколько недель назад сказал: это может занять много времени - мы достигнем наших целей; это может стоить дороже и длиться дольше, чем нам хочется, но мы это сделаем... Я на самом деле думаю, что это их менталитет», - сказал по этому поводу государственный секретарь США Марко Рубио.
Проблематика поиска мира
Пятичасовая встреча спецпосланников президента США Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера - с Путиным в Кремле стала шестой и самой длинной встречей, когда американцы и россияне обсуждали план. Именно по итогам встречи стало известно о разделении мирных предложений на пакеты.
Украина, со своей стороны, имеет ряд условий, которыми не собирается уступать. А в Европе и в Вашингтоне царит скептицизм относительно успеха мирных инициатив.
Любое соглашение, которое положит конец войне, будет болезненным и несправедливым. Кажется, что нам еще очень далеко до набора условий, которые соответствуют минимально приемлемым критериям России и являются достаточно приемлемыми для Украины, чтобы Соединенные Штаты могли убедить Киев принять их», - высказалась военный аналитик Defense Priorities Дженнифер Кавана.