Американцы все уже поняли 1 Илья Будрайтскис

4.12.2025, 13:37

3,760

Именно это является подлинным содержанием двухсторонних переговоров.

Не вдаваясь в детали этих позорных «мирных переговоров», стоит зафиксировать стоящую за ними трампистскую жизненную философию, которая исходит из мотива финансовых интересов как единственной подлинной движущей силы мировой политики (как и всего остального).

Поддержка Украины, и ее способность выстоять на протяжении почти четырех лет против путинской военной машины, воспринимается как американский актив, унаследованный от Байдена, который сейчас самое время монетизировать. Морально-правовой момент (недопустимость агрессии и гарантии ее отсутствия в будущем) в этой философии отсутствует по определению.

Мне кажется, что американцы уже давно поняли, что на самом деле Путина интересуют не просто часть территорий Донбасса, но в той или иной форме контроль над страной целиком. Также им понятно, что для Путина это какая-то принципиальная история, и за ценой он не постоит. Поэтому ценник со стороны Америки (как великой страны) тоже должен быть максимально высоким.

Именно это является подлинным содержанием двухсторонних переговоров. Поэтому даже если сейчас о цене не удалось договориться, впереди будут новые раунды – главное, что трамповская администрация нашла понятный для себя формат.

Илья Будрайтскис, «Фейсбук»

