В Беларуси появилось очередное валютное новшество 4.12.2025, 13:48

1,860

Кого оно касается?

В Беларуси до конца 20 256 года продлили возможность проводить расчеты в валюте при грузоперевозках. Такое решение приняли правительство и Нацбанк.

Беларусские автоперевозчики смогут до конца 2026 года использовать наличную валюту для расчета с иностранными партнерами, за исключением резидентов России, при осуществлении международных перевозок.

Такую возможность ввели в 2023 году, после чего ее действие продлевали.

