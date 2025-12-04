В Беларуси появилось очередное валютное новшество
- 4.12.2025, 13:48
- 1,860
Кого оно касается?
В Беларуси до конца 20 256 года продлили возможность проводить расчеты в валюте при грузоперевозках. Такое решение приняли правительство и Нацбанк.
Беларусские автоперевозчики смогут до конца 2026 года использовать наличную валюту для расчета с иностранными партнерами, за исключением резидентов России, при осуществлении международных перевозок.
Такую возможность ввели в 2023 году, после чего ее действие продлевали.