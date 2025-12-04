Белоруска отсудила у школы 10 зарплат

Белоруска отсудила у школы 10 зарплат1
- 4.12.2025, 14:01
Из-за непродления контракта.
История произошла в Гродненской области. Женщина работала уборщицей и просила продлить контракт с ней на максимальный срок, но наниматель этого не сделал, пишет Onliner.
Как пояснила правовой инспектор труда Юлия Ширковец, по общему правилу контракт в пределах пятилетнего срока продлевается по соглашению сторон. То есть одного желания работника недостаточно.
Так как работница не относится к категориям, с которыми наниматель должен продлевать контракт, ее могли уволить. Но в школе не учли условия колдоговора: если у работника нет нарушений, с ним обязаны продлить контракт.
Несмотря на аргументы профсоюзного юриста, администрация школы не изменила позицию, и дело дошло до суда.
Наниматель настаивал, что положения коллективного договора не распространяются на сотрудницу, утверждая, что ей делали устные замечания за опоздания и ее нельзя считать добросовестным работником. Однако, как отмечает правовой инспектор труда Юлия Ширковец, за весь год до окончания контракта у женщины не было ни одного взыскания и с нее не требовали объяснительных записок.
Суд признал увольнение незаконным из-за нарушения условий коллективного договора. К моменту решения школа была закрыта, а женщина устроилась на другую работу, поэтому восстановление оказалось невозможным.
Поэтому нанимателя обязали выплатить бывшей сотруднице 10-кратный среднемесячный заработок в соответствии с ч. 2 ст. 243 ТК. С учетом компенсации морального вреда сумма превышает 8 тысяч рублей.
Наниматель попытался оспорить решение, но апелляционная инстанция оставила его в силе.