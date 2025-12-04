Россияне стали массово экономить на одежде 4.12.2025, 14:22

Спрос начинает «загибаться».

Российские потребители сокращают расходы на покупку одежды и все реже ходят в торговые центры, которые в этом году столкнулись с резким падением трафика.

Несмотря на неделю скидок, приуроченных к «черной пятнице», на последней неделе ноября ТЦ по всей стране зафиксировали падение посещаемости на 4% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Mall Index.

В целом за ноябрь количество посетителей в торговых центрах сократилось на 2%. И если в Москве спад составил лишь 1%, то в Петербурге достиг 4%.

Директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов говорит, что трафик торговых центров в ноябре был обвалился на 10% по сравнению с прошлогодним. Потребители все активнее экономят, констатирует вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Ритейлеры в ответ сокращают закупки одежды и обуви, что не копить стоки, которые потом придется распродавать со скидками.

Данные Сбербанка, который отслеживает банковские транзакции десятков миллионов своих клиентов, подтверждают: расходы на одежду и обувь на конец ноября упали на 8,2% год к году, а в середине месяца спад превышал 15%. В режим экономии россияне перешли прошлой зимой, и с тех пор «режут» траты все активнее, свидетельствует статистика SberIndex.

С падением трафика в этом году столкнулись 80% торговых центров, посещаемость у 60% из них снизилась на 10%, рассказывала ранее вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева. «Сокращение оборотов затронуло почти 70% ТЦ, при этом для каждого пятого падение оказалось критическим, свыше 20%», — жаловалась Кермедичева.

Повышение налогов, которое состоится в 2026 году, еще больше ударит по потребительскому спросу. «НДС — налог, вынимаемый из нашего кошелька. Моя покупательная способность теперь больше в цены идет и меньше в реальные продукты. Поэтому дальше мой спрос начинает грустить, загибаться», — объясняет Софья Донец, главный экономит «Т-Инвестиций».

Экономисты ИПН РАН оценивают суммарный фискальный эффект от повышения НДС до 22% в 1,8 трлн рублей, из которых 1,2 трлн напрямую заплатят потребители.

Хотя, по данным ЦБ, с начала войны две трети россиян увеличили реальные доходы, а у каждого пятого они выросли в 1,5 раза, доля граждан, которым не хватает денег на еду, в опросах не уменьшается — 31%, согласно исследованию Gallup.

По данным «Ромира», 58% потребителей сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше, 57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях, а почти половина (46%) стараются как можно реже ходить в магазины.

