Намного дешевле Tesla: бюджетник Джеффа Безоса показали в деталях

3,312

Пикап выглядит интересно.

Электрический бюджетник Slate Truck EV, который появился благодаря инвестициям Джеффа Безоса, оказался намного дешевле моделей Tesla. Американский пикап показали в деталях после премьеры.

Компания Slate Auto из США теперь станет основной угрозой Tesla. На канале Electrifying показали новинку в подробностях. Благодаря богатой кастомизации, которая по возможностям оторвалась далеко от конфигуратора Tesla, пикап выглядит интересно.

Ранее стало известно, что количество заказов уже превысило 100 000. Это можно считать большим успехом. При этом в компании отмечают, что аудитория у Blank Slate (базовый вариант с самым простым оснащением) сложилась разнообразная: молодые специалисты, новые водители в поисках первой машины, пожилые американцы.

Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). В Slate Auto обещали цену Slate Truck EV менее $20 000 с учетом налоговой скидки. Но эти меры отменили, поэтому цена приблизится к 25 000 долларов.

