Сырский принял важное решение по Покровску

Сырский принял важное решение по Покровску5
- 4.12.2025, 14:45
- 12,340
После совещания с командирами боевых подразделений ВСУ.
Бои за Покровск продолжаются. Силы обороны Украины удерживают северную часть города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.
«Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы», - написал Сырский.
Он добавил, что враг не учитывает потери живой силы, тем временем украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.
«С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника», - говорится в сообщении.
Сырский подчеркнул, что командиры приняли ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.
«В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА», - резюмировал главнокомандующий ВСУ.