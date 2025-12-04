закрыть
Сырский принял важное решение по Покровску

5
  • 4.12.2025, 14:45
  • 12,340
Сырский принял важное решение по Покровску
Александр Сырский

После совещания с командирами боевых подразделений ВСУ.

Бои за Покровск продолжаются. Силы обороны Украины удерживают северную часть города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

«Непосредственно в городах наши воины продолжают удерживать определенные районы», - написал Сырский.

Он добавил, что враг не учитывает потери живой силы, тем временем украинские командиры имеют четкое понимание важности сохранения жизни и здоровья подчиненного личного состава.

«С этой целью в ходе совещания с нашими командирами уточнили вопросы согласованного применения, обеспечения продвижения и своевременной замены подразделений, которые проводят поисково-штурмовые действия для выявления и ликвидации противника», - говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что командиры приняли ряд решений по боевому управлению, взаимодействию и всестороннему обеспечению привлеченных сил и средств.

«В этом контексте особую роль играют вопросы организации дополнительных логистических путей, своевременной медицинской эвакуации, а также ведения контрбатарейной борьбы и противодействия вражеским БПЛА», - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

