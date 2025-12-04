Карлос Алос покидает сборную Беларуси по футболу 4.12.2025, 14:51

Карлос Алос

Испанец работал с командой с августа 2023 года.

Белорусская федерация футбола (БФФ) попрощалась с главным тренером национальной сборной Карлосом Алосом

О прекращении сотрудничества с 50-летним испанским специалистом объявлено в Telegram-канале БФФ.

Алос работал в сборной Беларуси с августа 2023 года. Он сменил на посту наставника сборной Георгия Кондратьева, но не вывел команду на новый уровень, а лишь усугубил падение.

В отборочном цикле чемпионата мира по футболу-2026 белорусские футболисты набрали лишь два очка в шести матчах. Они не решили задачу по выходу в финальную часть топ-турнира.

Добавим, что соглашение Алоса действовало до конца сезона-2026, однако в БФФ пошли на разрыв договоренностей.

