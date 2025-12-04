Экспорт нефти из черноморских портов РФ рухнул 1 4.12.2025, 14:57

2,254

Из-за атак беспилотников.

Экспорт нефти через порт Новороссийска и терминал Каспийского трубопроводного терминала (КТК) упал в ноябре примерно на 1 миллион тонн по сравнению с планом, поскольку штормовая погода на Черном море и атаки беспилотников нарушали погрузку, сообщили три источника в отрасли.

По их данным, ноябрьский график перевалки нефти сортов Urals, Siberian Light и KEBCO из Новороссийска предполагал отгрузку около 3,2 миллиона тонн, однако фактический экспорт составил примерно 2,5 миллиона тонн.

«В Новороссийске все еще продолжается погрузка ноябрьских партий, их перевалка, как ожидается, будет идти до 7 декабря», - сказал один из трейдеров.

Источники сообщили, что экспорт нефти сорта CPC Blend на терминале КТК также идет с задержками: загрузка двух танкеров класса Suezmax суммарным объемом нефти около 300.000 тонн перенесена на декабрь.

Задержки усугубляют ограничения экспортных мощностей, с которыми сталкивается Россия после недавних атак на инфраструктуру черноморских портов, включая терминал Шесхарис в Новороссийске и терминал КТК в Южной Озереевке.

Источники говорят, что план экспорта нефти из РФ на декабрь уже значительный, и дополнительные объемы, перенесе нные с ноября, могут привести к дальнейшим переносам сроков поставок на январь.

