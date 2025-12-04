Бангладеш обогнала Беларусь 4.12.2025, 15:07

Теперь эта страна главный должник России.

Согласно данным Всемирного банка, которые изучил РБК, по состоянию на конец 2024 года южноазиатское государство задолжало России рекордные 7,84 млрд долларов.

За год долг Бангладеш вырос на 19%, на конец 2023 года страна задолжала России 6,6 млрд долларов. Беларусь заняла второе место, несмотря на то что за год долг снизился на 1,6%, с 7,75 млрд до 7,62 млрд долларов

На третьем месте оказалась Индия, чьи обязательства за год выросли на 19%, с 4,1 млрд до 4,9 млрд долларов. В пятерку традиционно вошли Египет, чей долг перед Россией увеличился на 24%, с 3,3 млрд до 4,1 млрд долларов, а также Вьетнам, чей объем задолженности за год не изменился, оставшись на уровне 1,4 млрд долларов.

Как отмечает РБК, Минфин России не раскрывает данные по конкретным странам-должникам. Банк России последний раз публиковал информацию о задолженности нерезидентов перед российскими органами государственного управления по состоянию на 1 января 2022 года — она оценивалась тогда примерно в 49 млрд долларов.

