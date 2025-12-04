закрыть
4 декабря 2025, четверг, 16:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Евросоюз усиливает давление на Россию

1
  • 4.12.2025, 15:08
  • 1,352
Евросоюз усиливает давление на Россию

20-й пакет санкций уже на финальной стадии.

ЕС почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России, усиливая давление на Кремль и поддерживая Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль перед началом заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

По его словам, Евросоюз продолжает поддерживать Украину и усиливать давление на Россию.

«Путь возвращения России за стол переговоров абсолютно понятен. Он заключается в том, чтобы мы четко стояли за Украину и продолжали ее поддерживать. Мы вчера именно это продемонстрировали в рамках встречи министров обороны НАТО - готовность предоставлять еще большие пакеты помощи. И тот факт, что мы делаем замороженные российские активы доступными для использования, также это показывает», - сказал Вадефуль.

Он добавил, что Украину поддерживает «большая семья стран в Европе и за ее пределами».

Также министр подчеркнул, что усиление санкционного давления - это второй ключевой аспект политики ЕС в отношении РФ.

«20-й пакет санкций вскоре будет завершен», - подчеркнул Вадефуль.

По его словам, новый пакет должен усилить экономическое и политическое давление на РФ и ее союзников, с акцентом на энергетический и финансовый секторы.

Третий аспект, по словам немецкого министра, касается готовности к диалогу.

«В-третьих, готовность к диалогу - и Украина к нему готова. России за столом переговоров не хватает. Но когда-то она должна будет появиться за этим столом. Каждая война когда-то заканчивается. Мы заботимся о том, чтобы Украина завершила ее с сильной переговорной позиции», - подчеркнул он.

Ранее Еврокомиссия сообщала о намерениях ввести отдельные санкционные списки в отношении танкеров теневого флота, что может стать частью нового пакета ограничительных мер.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун