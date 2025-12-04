закрыть
Белорусы могут купить вагон с бизнес-салоном и спальней

3
  • 4.12.2025, 15:19
  • 1,634
Белорусы могут купить вагон с бизнес-салоном и спальней

Его цена — $310 тысяч.

В Беларуси с молотка на аукционе продадут железнодорожный вагон с бизнес-салоном и спальней. Редкий лот опубликован на электронной площадке «ИПМ-Торги».

За полностью переоборудованный железнодорожный вагон-салон на старте продавец хочет получить 310 тысяч долларов. Но с учетом комиссий и обязательных сборов размер итоговой суммы превышает 335,5 тысячи долларов. Еще покупателю нужно будет выплатить 3% комиссии организатору и 400 белорусских рублей компенсации расходов на проведение торгов.

Известно, что на продажу выставлен немецкий вагон модели Ammendorf, который изначально предусматривался как купейный. Но за время эксплуатации вагон прошел масштабную модернизацию. В 2010 и 2021 годах вагон отправлялся в Ригу на два капитальных ремонта, а в 2024-м был деповский ремонт на Гомельском вагоностроительном заводе. Тележки для вагона были изготовлены в Твери в начале 2024-го. Техническая маркировка продлила срок эксплуатации вагона до января 2025-го.

