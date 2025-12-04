Президент Кипра: Расширение ЕС и поддержка Украины — главные задачи 4.12.2025, 15:25

Никос Христодулидис

Никос Христодулидис прибыл с визитом в Киев.

Встреча президентов Украины и Кипра Владимира Зеленского и Никоса Христодулиса состоялась сегодня в Киеве. Стороны обсудили приоритеты председательства Кипра в Совете ЕС, которое начнется в первой половине 2026 года. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства этой страны.

«Кипр активно выражает свою полную солидарность с украинским народом и направляет послание о непоколебимой приверженности не подлежащим обсуждению принципам суверенитета, независимости и территориальной целостности каждого государства», — говорится в сообщении.

Никос Христодулидис подчеркнул, что во время председательства Никосии в Совете ЕС в 2026 году расширение сообщества и путь Украины в европейскую семью будет одной из главных задач повестки дня.

