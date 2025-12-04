The Telegraph: Путин должен «профинансировать» оборону Украины 4.12.2025, 15:33

Фото: Getty Images

Активы РФ изменят ход войны.

Ничто так не обнажило слабость Европы, как зрелище того, что США и Россия напрямую торгуются о судьбе Украины. Развалив собственные вооруженные силы и потратив средства на раздутые социальные системы, европейские страны теперь платят высокую цену за свою халатность.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Авторы отмечают, что, если европейские лидеры хотят вернуть себе значимость, у них остается один «гигантский козырь».

«Сейчас около 230 млрд евро российских государственных активов заморожены в финансовых институтах Европы - прежде всего в Euroclear в Брюсселе, где лежит 185 млрд евро.

Британское правительство заявляет, что в Великобритании «застряло» еще примерно 25 млрд фунтов стерлингов (около 28,6 млрд евро) российских активов. Если бы Европа смогла конфисковать эти резервы и передать их Украине, это дало бы то, что военные планировщики называют «стратегическим эффектом», - сказано в статье.

Отмечается, что эта сумма составляет 140% всего ВВП Украины и более чем в четыре раза превышает ее оборонный бюджет. Если бы Великобритания получила такое же «неожиданное поступление» пропорционально собственному ВВП, это бы составило около 4 трлн фунтов стерлингов или около 4,6 трлн евро.

«Поэтому если российские активы можно было бы мобилизовать в таком масштабе и направить на перевооружение и обеспечение Украины, они могли бы изменить ход войны. Более того - Владимир Путин стал бы первым агрессором в истории, которого заставили финансировать сопротивление собственной агрессии. Россияне бы знали, что именно их ресурсы покупают пули и ракеты, которые убивают российских солдат», - отмечают в издании.

В свою очередь европейские правительства опасаются юридических последствий подрыва права собственности. Бельгия, где хранится большая часть активов, опасается, что в случае отмены санкций против России ей придется выплатить колоссальную сумму.

Отмечается, что при этом юридические и технические решения уже найдены: Еврокомиссия предлагает превратить замороженные российские активы в «репарационный кредит» для Украины. Европейский центробанк заявляет, что не имеет мандата гарантировать такой заем, но страны ЕС могут договориться взять эту роль на себя. Если союзники Путина - Венгрия и Словакия - выступят против, в ЕС существует механизм, который позволяет другим странам двигаться дальше без них.

«Проще говоря, где есть политическая воля - там есть путь. Европа должна наконец собраться и вернуть себе силу, изъяв эти активы. Наше правительство должно показать пример, единолично взяв под контроль российские государственные ресурсы, замороженные в британских институтах. Если Европа испугается этого шага, ей не стоит удивляться, что ее игнорируют», - резюмировали в The Telegraph.

