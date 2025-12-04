Мадонна поставила на место помощника, перепутавшего РФ и Украину
- 4.12.2025, 15:45
- 2,118
Эмоциональная история.
Американская певица Мадонна исправила члена своей команды, который перепутал Украину с Российской Федерацией.
Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала телеведущая Екатерина Осадчая, которая летала в Соединенные Штаты Америки, чтобы взять интервью у 67-летней легенды сцены. По словам украинки, когда она зашла в комнату, помощник Мадонны сообщил певице, что журналистка «из России».
Исполнительница отреагировала на эту ошибку эмоционально и взялась рассказывать всей команде, что посещала Украину, а также знает, что между ней и захватнической Россией большая разница:
«Я поворачиваюсь и говорю: «Нет, я из Украины». Она говорит: «Вы что, не знаете, что Украина и Россия - две разные страны?». И начинает выговаривать своему помощнику и всей группе рассказывать о том, как она была в Украине, что Украина - это отдельная страна. Что это независимая и красивая страна, которая уже давно не Россия».
Как известно, Мадонна одной из первых мировых звезд открыто поддержала Украину после полномасштабного вторжения. Уже 26 февраля 2022 года она опубликовала в своем Instagram эмоциональное видео, в котором сравнила Путина с диктаторами прошлого и призвала мир не молчать.
Певица обратилась к международному сообществу с призывом помогать украинцам гуманитарно и финансово, а также делилась кадрами бомбардировок мирных городов, подчеркивая, что украинские дети и семьи нуждаются в защите и поддержке.