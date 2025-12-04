Андрей Войнич: Коллапс лукашизма остановить невозможно

Андрей Войнич: Коллапс лукашизма остановить невозможно1
Чего боятся белорусские власти?
Украинское издание «Аргумент» поговорило с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем о реальном состоянии белорусской промышленности, работающей на военную машину РФ, и атмосфере на заводах.
— Андрей, какая сейчас ситуация в белорусской промышленности? Действительно ли все так стабильно, как отчитываются власти?
— Ситуация давно перезрела. На многих предприятиях Беларуси наблюдается падение заказов, серьезные проблемы со сбытом и накопление готовой продукции на складах. Цементные заводы, обрабатывающая промышленность — в состоянии глубокого кризиса. Такие гиганты, как БМЗ, «Гомсельмаш», МТЗ, «Атлант» — лишь часть списка проблемных предприятий. Даже БелАЗ находится в похожем положении.
Но ключевая проблема – некому работать. После 2020 года страну покинуло около миллиона граждан. Оставшиеся не видят смысла работать за низкую зарплату и в атмосфере постоянного давления. Контрактная система фактически превратилась в легализованное рабство, дающее руководителям неограниченную власть над работником.
— Какую роль, по вашему мнению, играет недавнее обязательное анкетирование работников БелАЗа? Зачем это делается?
– На воре шапка горит. Власть до сих пор не оправилась от протестов 2020-2021 годов, когда рабочие коллективы показали, что способны к самоорганизации. Они отлично знают реальное состояние настроений в стране: люди их ненавидят и совершенно не поддерживают.
— Насколько мне известно, в белорусских медицинских учреждениях снова появились принудительные субботники и сбор средств. Это кризисный менеджмент?
— Это конвульсия и банальное отсутствие денег. Государство никогда не отказывалось от идеи латать бюджет бесплатным трудом людей. Теперь к этому добавилась и нехватка кадров в областях, куда почти никто не хочет идти работать.
Удерживать систему исключительно на принуждении невозможно. Человека нельзя постоянно держать под давлением — он все равно будет искать способ сбросить то «седло», которое ему пытаются набросить.
— Вы часто пишете о деградации рабочей атмосферы. Изменился ли стиль руководства на госпредприятиях после начала репрессий?
— Стиль не сменялся десятилетиями. Государственные предприятия — миниатюрные копии всей системы Лукашенко: жесткая вертикаль, страх, отсутствие реального менеджмента, приоритет лояльности над компетентностью.
После 2020 года произошло не обновление, а дальнейшее закручивание гаек. Репрессии стали тотальными, контроль усилился, а эффективность управления снизилась – старые кадры увольняются, новые не приходят.
— В итоге: власти пока контролируют ситуацию или процесс развала уже необратим?
- Деградация - системная и непрерывная. Она длится десятилетиями, но после 2020 года процесс резко ускорился. Экономика истощена, кадры уезжают, производство падает. Силовое давление может оттянуть коллапс лукашизма, но остановить его невозможно.
В стране образовались пустоты – трудовые, управленческие, технологические. Власти боятся их больше, чем протестов. И это самый лучший признак того, что система уже не просто трещит, а движется к глубокому кризису.