Андрей Войнич: Коллапс лукашизма остановить невозможно 1 4.12.2025, 15:43

1,674

Андрей Войнич

Чего боятся белорусские власти?

Украинское издание «Аргумент» поговорило с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Войничем о реальном состоянии белорусской промышленности, работающей на военную машину РФ, и атмосфере на заводах.

— Андрей, какая сейчас ситуация в белорусской промышленности? Действительно ли все так стабильно, как отчитываются власти?

— Ситуация давно перезрела. На многих предприятиях Беларуси наблюдается падение заказов, серьезные проблемы со сбытом и накопление готовой продукции на складах. Цементные заводы, обрабатывающая промышленность — в состоянии глубокого кризиса. Такие гиганты, как БМЗ, «Гомсельмаш», МТЗ, «Атлант» — лишь часть списка проблемных предприятий. Даже БелАЗ находится в похожем положении.

Но ключевая проблема – некому работать. После 2020 года страну покинуло около миллиона граждан. Оставшиеся не видят смысла работать за низкую зарплату и в атмосфере постоянного давления. Контрактная система фактически превратилась в легализованное рабство, дающее руководителям неограниченную власть над работником.

— Какую роль, по вашему мнению, играет недавнее обязательное анкетирование работников БелАЗа? Зачем это делается?

– На воре шапка горит. Власть до сих пор не оправилась от протестов 2020-2021 годов, когда рабочие коллективы показали, что способны к самоорганизации. Они отлично знают реальное состояние настроений в стране: люди их ненавидят и совершенно не поддерживают.

— Насколько мне известно, в белорусских медицинских учреждениях снова появились принудительные субботники и сбор средств. Это кризисный менеджмент?

— Это конвульсия и банальное отсутствие денег. Государство никогда не отказывалось от идеи латать бюджет бесплатным трудом людей. Теперь к этому добавилась и нехватка кадров в областях, куда почти никто не хочет идти работать.

Удерживать систему исключительно на принуждении невозможно. Человека нельзя постоянно держать под давлением — он все равно будет искать способ сбросить то «седло», которое ему пытаются набросить.

— Вы часто пишете о деградации рабочей атмосферы. Изменился ли стиль руководства на госпредприятиях после начала репрессий?

— Стиль не сменялся десятилетиями. Государственные предприятия — миниатюрные копии всей системы Лукашенко: жесткая вертикаль, страх, отсутствие реального менеджмента, приоритет лояльности над компетентностью.

После 2020 года произошло не обновление, а дальнейшее закручивание гаек. Репрессии стали тотальными, контроль усилился, а эффективность управления снизилась – старые кадры увольняются, новые не приходят.

— В итоге: власти пока контролируют ситуацию или процесс развала уже необратим?

- Деградация - системная и непрерывная. Она длится десятилетиями, но после 2020 года процесс резко ускорился. Экономика истощена, кадры уезжают, производство падает. Силовое давление может оттянуть коллапс лукашизма, но остановить его невозможно.

В стране образовались пустоты – трудовые, управленческие, технологические. Власти боятся их больше, чем протестов. И это самый лучший признак того, что система уже не просто трещит, а движется к глубокому кризису.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com