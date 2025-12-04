«Скоро и дороги сами будем чистить?» 4.12.2025, 15:55

1,406

Белорусов возмутило новое требование властей.

В Беларуси вступили в силу новые правила благоустройства: при парковке во дворах и на проездах необходимо расчищать снег радиусе не менее одного метра от машины. За нарушение действует административная ответственность — штрафы до 100 базовых величин (4200 рублей).

Эта новость набрала сотни комментариев в TikTok-аккаунте «Хартии’97». Приводим некоторые из них:

«Я уберу снег на парковке, если этот участок перейдёт в мою собственность!»

«Если я расчистила парковку и уехала — должна ли я по закону снова её засыпать снегом?»

«Интересно, будет ли страшно тому, кто будет ходить и это фиксировать?»

«А снег я буду в карман класть?»

«А из жировок уборку прилегающей территории убрать?»

«Чистить — ладно, а снег куда?! К соседу рядом?»

«Скоро и подъезды сами мыть будем?»

«Давайте в ЖЭСах уберём сантехников, дворников, электриков — и будет всем счастье.»

«Если это будет моё место — буду чистить, не вопрос. А так: я почищу, а кто-то станет. Зачем надо?»

«Обалдеть! Теперь не для людей услуги, за которые они платят, а сами должны убрать для коммунальщиков и дворников. Теперь на работу нужно выходить из дома на час раньше и уже немного уставшим приходить… Подъём в 5, до 6 собрался, в 6 вышел — почистил машину, снег, прогрел — и в 7 выехал…»

«А налоги мы за что платим?»

«С такими законами страна потихоньку умирает.»

«Буду подметать хоть каждый день, если будет собственное место во дворе.»

«Откуда берутся такие тарифы на штрафы? Пусть обеспечивают уборочным инвентарём!»

«А за дороги штраф дают, когда не почищена проезжая часть?»

«Неужели не понятно: это сделано, чтобы снять ответственность с ЖКХ и спецавтобазы. Теперь вся вина на нас. Они ни при чём. Вот и всё.»

«То есть я должен почистить снег у дома вокруг авто, потом поехал в ТЦ — и там почистить вокруг авто место? А если четыре точки объездить — везде чистить?»

«А если ЖКХ дороги не чистит и дворы — за это тоже будет штраф, или это другое?»

«Возле машин владельцы чистят, а вот центральную дорогу во дворе ЖКХ часто не чистит!»

«Кто это придумал? Неужели не понятно, что у людей нет закреплённого на парковке места? Допустим, почищу снег, отъеду на полчаса, вернусь — а там занято. И ничего не предъявить: место общественное.»

«Я беременна на 7-м месяце. Как мне чистить место?»

«Может, тогда в жировках убрать графу ЖКХ?»

«Когда под роспись выдадут мне место — тогда и буду чистить. А пока и полный привод поможет не заниматься этой хернёй.»

«В Беларуси не могут сделать что-нибудь для человека — только всё сильней к ногтю.»

«Скоро и дороги заставят чистить!»

«А куда снег убирать? Под соседнюю машину или в багажник?»

«Так, может, тогда уберите всё, что связано с оплатами ЖКХ? Всё равно никто ничего не делает: мусорки полные, мусор валяется, подъезды никто не моет и не подметает, пока не позвонишь. Так ещё и снег убери — охренеть!»

«Сейчас ещё для пешеходов придумают: от дома до работы снег чистить. И ЖКХ не забываем платить за проделанную работу!»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com