Белорус за 150 рублей пытается продать фигурку из «Киндера»
- 4.12.2025, 16:19
Она понравится коллекционерам.
На интернет-площадке объявлений Kufar появился очередной необычный лот. На этот раз к продаже предлагается фигурка из шоколадного яйца лимитированной серии Kinder Joy stranger things.
На фото представлены брелки Funko Pop! с персонажем Уиллом Байерсом из сериала «Очень странные дела», пишет blizko.by.
Фигурка слева изображает Уилла в обычной одежде. Фигурка справа — это Уилл в образе «Мудрого Уилла» или «Уилла Наизнанку» (Upside Down Will).
Версия «Уилл Наизнанку» (номер 437) — это эксклюзивный выпуск Think Geek. Уильям Байерс — вымышленный персонаж американского научно-фантастического сериала ужасов «Очень странные дела».
Автор объявления отмечает, что продает только одну из двух фигурок — цветную: «Второй за компанию, чтобы мы осознавали разницу между реальным миром и изнанкой», пишет он.
Расстаться с товаром продавец готов за 149, 99 рублей.