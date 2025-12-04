Белорус за 150 рублей пытается продать фигурку из «Киндера» 4.12.2025, 16:19

Она понравится коллекционерам.

На интернет-площадке объявлений Kufar появился очередной необычный лот. На этот раз к продаже предлагается фигурка из шоколадного яйца лимитированной серии Kinder Joy stranger things.

На фото представлены брелки Funko Pop! с персонажем Уиллом Байерсом из сериала «Очень странные дела», пишет blizko.by.

Фигурка слева изображает Уилла в обычной одежде. Фигурка справа — это Уилл в образе «Мудрого Уилла» или «Уилла Наизнанку» (Upside Down Will).

Версия «Уилл Наизнанку» (номер 437) — это эксклюзивный выпуск Think Geek. Уильям Байерс — вымышленный персонаж американского научно-фантастического сериала ужасов «Очень странные дела».

Автор объявления отмечает, что продает только одну из двух фигурок — цветную: «Второй за компанию, чтобы мы осознавали разницу между реальным миром и изнанкой», пишет он.

Расстаться с товаром продавец готов за 149, 99 рублей.

