Почта Чехии перестала работать с Беларусью

Почта Чехии перестала работать с Беларусью3
- 4.12.2025, 16:45
- 1,106
Прекращен прием отправлений в нашу страну.
Почта Чехии с 1 декабря перестала принимать отправления в Беларусь. На это указано в официальном сообщении ведомства, на которое обратило внимание «Радыё Свабода».
Белорусские пользователи в чешских сообществах также сообщают о подобных случаях. Один из них написал: «Вчера пришла на почту отправить открытку в Беларусь к Новому году. Её не приняли — сказали, что появился новый указ, запрещающий отправку писем в РБ. Система тоже не пропустила: страна Беларусь заблокирована».
Напомним, что в прошлом году Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России.