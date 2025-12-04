Почта Чехии перестала работать с Беларусью 3 4.12.2025, 16:45

Прекращен прием отправлений в нашу страну.

Почта Чехии с 1 декабря перестала принимать отправления в Беларусь. На это указано в официальном сообщении ведомства, на которое обратило внимание «Радыё Свабода».

Белорусские пользователи в чешских сообществах также сообщают о подобных случаях. Один из них написал: «Вчера пришла на почту отправить открытку в Беларусь к Новому году. Её не приняли — сказали, что появился новый указ, запрещающий отправку писем в РБ. Система тоже не пропустила: страна Беларусь заблокирована».

Напомним, что в прошлом году Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России.

