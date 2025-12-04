закрыть
4 декабря 2025, четверг, 17:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Почта Чехии перестала работать с Беларусью

3
  • 4.12.2025, 16:45
  • 1,106
Почта Чехии перестала работать с Беларусью

Прекращен прием отправлений в нашу страну.

Почта Чехии с 1 декабря перестала принимать отправления в Беларусь. На это указано в официальном сообщении ведомства, на которое обратило внимание «Радыё Свабода».

Белорусские пользователи в чешских сообществах также сообщают о подобных случаях. Один из них написал: «Вчера пришла на почту отправить открытку в Беларусь к Новому году. Её не приняли — сказали, что появился новый указ, запрещающий отправку писем в РБ. Система тоже не пропустила: страна Беларусь заблокирована».

Напомним, что в прошлом году Чехия ввела бессрочный запрет на выдачу виз и видов на жительство гражданам Беларуси и России.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин прячется в деталях
Путин прячется в деталях Юрий Федоренко
Главный козырь Украины
Главный козырь Украины Денис Попович
Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун