Бойцы ГУР уничтожили российский МиГ-29 на базе в Крыму 4 4.12.2025, 17:08

Дерзкая операция подразделения «Призраки».

В четверг, 4 декабря, на территории военного аэродрома Кача во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

Об этом сообщили в ГУР МО, публикуя соответствующее видео.

«В эту же ночь под удар «Призраков» попал и аэродромный радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя», — сообщили разведчики.

В ГУР МО добавили, что спецподразделения украинской разведки продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны врага над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне — и истребительную авиацию ВС РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму.

