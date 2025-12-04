закрыть
4 декабря 2025, четверг
Бойцы ГУР уничтожили российский МиГ-29 на базе в Крыму

  • 4.12.2025, 17:08
Бойцы ГУР уничтожили российский МиГ-29 на базе в Крыму

Дерзкая операция подразделения «Призраки».

В четверг, 4 декабря, на территории военного аэродрома Кача во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

Об этом сообщили в ГУР МО, публикуя соответствующее видео.

«В эту же ночь под удар «Призраков» попал и аэродромный радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя», — сообщили разведчики.

В ГУР МО добавили, что спецподразделения украинской разведки продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны врага над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне — и истребительную авиацию ВС РФ.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, дроны СБУ поразили пять российских самолетов в Крыму.

