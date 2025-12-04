Бойцы ГУР уничтожили российский МиГ-29 на базе в Крыму

Бойцы ГУР уничтожили российский МиГ-29 на базе в Крыму4
- 4.12.2025, 17:08
Дерзкая операция подразделения «Призраки».
В четверг, 4 декабря, на территории военного аэродрома Кача во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
Об этом сообщили в ГУР МО, публикуя соответствующее видео.
«В эту же ночь под удар «Призраков» попал и аэродромный радиолокационный комплекс Иртыш вблизи временно оккупированного Симферополя», — сообщили разведчики.
В ГУР МО добавили, что спецподразделения украинской разведки продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны врага над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне — и истребительную авиацию ВС РФ.
