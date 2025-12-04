И вот тут самое интересное Алексей Копытько

Алексей Копытько

Цена войны для России в рельсах и шпалах.

Кремль с августа «берёт по контроль» Покровск и Купянск дважды в неделю не от хорошей жизни.

С каждым днём всё острее встает вопрос – чтобы что? Зачем всё это? Срочно нужны какие-то победы.

Острота связана с наложением двух тенденций, которые всё труднее игнорировать.

1. Первая тенденция – тактическая.

Популярность войны в российском народе обусловлена, кроме прочего, весьма прозаичными причинами.

Подсчёты различных экономистов демонстрируют, что в конце 2022 года начался рост реальных доходов дорогих россиян, который продолжался в 2023-2024 и первую половину 2025 года.

У кого-то щи жидкие, у кого-то – жемчуг мелкий. Но так или иначе, ростом доходов были охвачены 65-75% населения.

Напрямую – через различные индексации, повышения, выплаты. И косвенно – через гонку зарплат в околовоенных секторах экономики, которая подстёгивала расходы на персонал везде. Т.е., как минимум 2/3 от войны материально выиграли.

Естественно, были и пострадавшие. Но их, во-первых, арифметически меньше. Во-вторых, среди них множество релокантов, иноагентов и других нестойких элементов, которым всё равно не угодишь. Можно пренебречь.

Выиграл рабоче-воюющий класс, бюрократы, в разных пропорциях – группы бюджетников, затем к ним подтянули и пенсионеров. Т.е., социальная опора режима была накормлена.

Плюс залиты деньгами Москва и Питер, где исторически наиболее разбалованное и неблагодарное к власти население.

Но во второй половине 2025 г. этот праздник начал постепенно сворачиваться. Москва прочувствует эту тенденцию в последнюю очередь, а вот рядовые граждане на периферии ощутят в полной мере уже с 1 января.

К росту цен и налогов добавится рост коммунальных тарифов и различных поборов. Причём, некоторые виды ограбления широких масс открыто выстраиваются в пользу тех, кого обидеть нельзя. Ибо страшно.

Так, много шума наделала статья в «Коммерсанте», из которой следует, что рост тарифов на электричество может быть связан с необходимостью покрыть долги энергопоставщиков Северного Кавказа. Где половину энергии просто воруют для майнинговых ферм и других целей.

На 6 регионов СК приходится 90% оптовых долгов в системе (63,8 млрд рублей или более $800 млн). Вот, чтобы их закрыть, скинутся из тарифов добросовестные потребители по всей РФ.

Такая интерпретация мгновенно разлетелась. Несмотря на оправдания власти, осадок уже есть. И таких примеров – всё больше.

В сумме они подогревают запрос, что пора как-то заканчивать. Он ещё не проявлен достаточно, накопление эффекта будет примерно к марту.

2. Вторая тенденция – стратегическая. Она связана с перспективами России на поколения вперёд. Только раньше об этом говорили абстрактно, а теперь всё больше конкретики. Ибо посыпались отказы от конкретных проектов.

Как визуализировалась модель прекрасной России будущего?

С одной стороны, предполагалось, что РФ будет выкапывать из земли разные ценные вещи и продавать их на премиальном рынке Европы, а также в Китай, где цены ниже, но поток денег всё равно идёт.

Какую-то часть этих средств неизбежно вкладывали бы во что-то полезное и красивое. Типа, станции в Антарктиде или балет.

С другой стороны, Китай бы производил из российского и другого сырья разные поделки, чтобы продавать их на том же европейском рынке. Для чего выстраивается два маршрута: «Пояс и путь» (сухопутно-комбинированный) и «Северный морской путь». Оба – плотно завязаны на российскую логистику.

В этом контексте тотальный разгром пряничного европейского континента, где много денег, противоречит интересам и Китая, и России. А вот запугивание Европы для выжимания более выгодных условий торговли – полностью соответствует.

Если очень грубо схематизировать, то суть момента в том, в чьих интересах Россия запугивает Европу?

Россияне убеждены, что стараются для себя. По факту они действуют как китайское прокси.

Трамп тоже с удовольствием пользуется этой опцией (уже сейчас – в части оружия, а хотел бы ещё обгрызть евро и наполнить ЕС американскими товарами).

Если отбросить всяческие «ценности», то выглядит так, что у Москвы, Пекина и Вашингтона есть некое совпадение.

В указанных столицах есть понимание, что в западной и северной части континента сосредоточены деньги. А в центральной и юго-восточной – сосредоточены спесивые и гоноровые не по доходам народы.

Поэтому нет вообще никаких сантиментов на счёт того, чтобы слегка их погромить. И подтолкнуть богатеньких буратин раскошелиться.

Товарищ Орбан давно эту схему осознал, и пытается захватить нишу шакала Табаки, чтобы продать её любому из трёх пользователей. Дабы громить начали Балтию-Польшу и Балканы-Болгарию-Румынию, а он бы ещё монетизировался.

Но тут внезапно не сдалась Украина…

3. Если бы случился «Киев за три дня», это компенсировало бы издержки России и дало бы возможность подготовиться к стратегическому прорыву – освоению Арктики. Ибо в связи с изменениями климата ценность ныне холодных регионов постепенно будет расти. Там будет глобальная битва.

Однако, север РФ в данный момент – это пустыня в инфраструктурном плане. Чтобы монетизировать хорошие стартовые условия, нужны колоссальные инвестиции (деньги) и время.

За последние годы Россия несколько подтянула один элемент в Арктике – авиацию. Освежила аэродромы, создала опорные пункты. На повестке была масштабная программа развития сухопутной инфраструктуры, которая содержит, условно «колониальный» и «суверенный» компоненты.

Колониальная часть связана с выстраиванием логистики в интересах Китая вдоль «Северного морского пути». Для этого необходимо некоторое число портов и опорных баз, чтобы китайские корабли, двигаясь в Европу, чувствовали себя уверенно.

Но для самой России этот компонент приносит минимальные выгоды. Москва выступает как продавец семечек и беляшей пассажирам круизных лайнеров.

Гораздо более выгодная часть – «суверенная». Она заключается в выстраивании логистики по суше к будущим северным портам из Сибири, с Дальнего Востока и с Урала. Чтобы преодолеть «бутылочные горлышки» коридоров на запад и восток, кратно нарастив экспорт того же сырья.

И вот тут самое интересное.

4. Помните, товарищ Дмитриев предлагал американцам построить тоннель с Чукотки на Аляску? Этот прожект высмеяли (по делу), но он возник не на пустом месте.

С одной стороны, Трамп, как девелопер и ответственный дедушка 11 внуков, озабочен тем, где будет харчеваться его семейство через поколение. Поэтому долгосрочные проекты ему интересны, его можно на этом ловить.

С другой стороны, уже лет 20 в России на низком старте находятся сопоставимые проекты, которые Путин, как безответственный дедушка, слил в унитаз из-за своих военных авантюр.

Так, чтобы насытить «Северный морской путь» не китайскими, а российскими грузами, предполагалось реализовать два проекта строительства железных дорог.

Первый проект – «Северный широтный ход». Его суть – связать ж/д веткой (707 км) по территории Ямало-Ненецкого АО полотно двух филиалов РЖД – Северной ЖД и Свердловской ЖД – от станции Обская до станции Коротчаево. Плюс развернуть сопутствующую инфраструктуру.

Одним из элементов этого проекта должен был стать мост через р. Обь в Салехарде. Ибо в данный момент этот город находится фактически на острове, с ним нет стабильного круглогодичного сообщения.

Изначально СШХ оценивали в 236 млрд рублей. Даже с учётом подорожания в три раза – это лишь 700 млрд рублей. Ещё в 2021 г. хотели использовать для этого проекта деньги Фонда национального благосостояния, но сделали приоритетом развитие путей к Тихому океану.

А потом наступил февраль 2022 г. В 2025 г. Путин официально отложил срок окончания проекта на 2029 год. Затем ещё немного «сдвинули вправо» – на 2027-2031, но уже сейчас понятно, что денег нет и не будет…

По сути, российский вождь разменял мелочью железную дорогу и мост через Обь, раздал монетки наёмникам, которых радостно похоронил. Северная логистика буквально рассредоточена по кладбищам России.

Учитывая состояние ФНБ, проблемы «Газпрома» и РЖД (должны были стать соинвесторами), другие сложности, «Северный широтный ход» растворился в тумане.

Второй проект – циклопический, имперского масштаба: Северо-Сибирская железная дорога. Которая должна была состоять из двух «лучей». Первый луч должен был связать Нижневартовск (Югра) с Усть-Илимском (Иркутская область). А второй – через Горный Алтай дотянуться до китайского Урумчи.

Стоимость проекта на глаз оценили в 50 трлн рублей. Он должен был частично разгрузить Транссиб, БАМ и вообще всю логистику к портам Тихого океана, обеспечив грузопоток к СМП. Теперь строительство этой жд «не считают целесообразным».

А без этих двух железных дорог России просто нечего возить в Арктике ближайшие лет 20…

Таким образом, из-за нападения на Украину Путин де-факто похоронил всю составляющую «Северного морского пути», которая должна была обеспечить России основную маржу.

Более того. Учитывая, что морской трафик из Китая через Берингов пролив возможен только с благословения США (неизвестные беспилотники уже показали, как неофициально воздействовать на токсичные перевозки), Путин обрёк СМП на полную зависимость от воли Америки и Китая.

И всё это – ради Покровск Сити! Теперь понимаете, какой это ценный город?

5. Чтобы хоть как-то «окупить» фантастическую «победу», Кремлю нужны не только колоссальные внешние инвестиции, но и возврат на рынок Европы.

Как с этим дела?

ЕС как раз вчера принял решение до 2028 г. отказаться от российского газа. Данное решение противоречит экономической, но полностью укладывается в военную логику: если с 2029 г. должна быть полная готовность к войне с РФ, то к моменту начала Европа не должна энергетически зависеть от потенциального противника.

Также вчера пошли новости о подготовке к промышленной разработке месторождений углеводородов у побережья Намибии. Поставки нефти на рынок ожидают с 2030 г. А ещё в засаде сидит Венесуэла. А ещё наращивает добычу Казахстан, от чего у РФ дёргается глазик. Израиль что-то нашёл. Турция что-то нашла. Глядишь – через Сирию что-то построят…

Итого. Если посмотреть на 5+ лет в будущее, упоротость Путина привела к тому, что Россия просто не сможет конвертировать свои преимущества. И окажется в максимально конкурентной среде на рынке углеводородов.

Зато у Кремля теперь есть руины Попасная Сити и Бахмут Сити…

Путин украл перспективу как минимум у одного поколения россиян. Он наверняка будет пытаться и дальше отвлекать граждан РФ мнимыми и реальными успехами на фронте, однако они и близко не сопоставимы с тем, что уже потеряно.

Дорогие россияне, у которых в карманах становится меньше денег, а по ночам всё чаще шумно, начали оглядываться по сторонам.

Немалую часть российского правящего класса расстраивает утрата перспектив и низведение до роли китайско-американской обслуги. Они хотели бы кусочек пирожка побольше и стол поприличнее. Но пока боятся…

И это я не затрагивал вопросы безопасности по периметру РФ: Балтика, Молдова, Южный Кавказ, Центральная Азия.

Только рельсы и шпалы…

Объективно – России надо прекращать коллекционировать окровавленные руины, как можно быстрее выскакивать из войны, платить Украине компенсации, судить преступников и полноценно возвращаться в мировую экономику. Каждый месяц на счету.

Всё, что этому противоречит – зло для россиян, живых и ещё нерождённых.

А противоречит этому позиция Китая…

Алексей Копытько, «Фейсбук»

