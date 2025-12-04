Самолет из Шарм-эш-Шейха не смог сесть в Могилеве из-за тумана
- 4.12.2025, 17:43
Рейс отправили в Минск.
Об инциденте рассказали пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх — Минск 3 декабря. Один из них опубликовал видеоролик, который начинается с речи капитана воздушного судна:
«Не очень хорошие вести для нас. На данный момент в Могилеве нет погоды — туман. Мы вынуждены следовать на запасной аэродром в Минск. Посадку рассчитываем через 25 минут. Сейчас в Минске плюс два градуса. Прошу вас не волноваться. Всю информацию вы будете получать дополнительно после прибытия. Благодарю за понимание».
Ролик продолжился кадрами посадки в столице Беларуси и заканчивается аплодисментами пассажиров.