Самолет из Шарм-эш-Шейха не смог сесть в Могилеве из-за тумана 4.12.2025, 17:43

Рейс отправили в Минск.

Об инциденте рассказали пассажиры рейса Шарм-эш-Шейх — Минск 3 декабря. Один из них опубликовал видеоролик, который начинается с речи капитана воздушного судна:

«Не очень хорошие вести для нас. На данный момент в Могилеве нет погоды — туман. Мы вынуждены следовать на запасной аэродром в Минск. Посадку рассчитываем через 25 минут. Сейчас в Минске плюс два градуса. Прошу вас не волноваться. Всю информацию вы будете получать дополнительно после прибытия. Благодарю за понимание».

Ролик продолжился кадрами посадки в столице Беларуси и заканчивается аплодисментами пассажиров.

