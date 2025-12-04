Конец российской космонавтики? 3 4.12.2025, 17:56

1,078

РФ больше не может претендовать на роль космической державы.

Западные санкции серьезно ударили по российской космической отрасли, поставив под вопрос ее технологическое будущее и участие в ключевых международных проектах. Лишившись доступа к западной электронике, программному обеспечению и комплектующим, «Роскосмос» столкнулся с системным кризисом, который все сложнее скрывать, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

После 2022 года были заморожены совместные программы с Европой и США, включая миссию ExoMars и пуски ракет «Союз» с космодрома Куру. Россия также объявила о возможном выходе из проекта Международной космической станции. Эксперты все чаще говорят, что без западных технологий и финансирования дальнейшее существование МКС в ее нынешнем виде оказывается под угрозой.

Импортозамещение продвигается медленно. По официальным данным, лишь около 60% западных компонентов удалось заменить, при этом новые спутники уступают по качеству прежним моделям. Отрасль вынужденно эксплуатирует стареющие аппараты, что повышает риски отказов на орбите.

Россия запустила с космодрома Байконур пилотируемый корабль «Союз МС-28». Старт был успешный, однако при этом во время запуска была повреждена стартовая площадка — единственная в России для отправки в космос людей.

Хотя Москва пытается компенсировать потери за счет сотрудничества с Китаем, Ираном и странами Африки, это не заменяет утраченных западных технологий. Эксперты отмечают: без доступа к передовым компонентам российская космическая программа рискует надолго застрять на уровне прошлых десятилетий.

Фактически санкции не просто ограничили доходы «Роскосмоса», но поставили под сомнение его способность оставаться полноценным игроком в мировой космонавтике.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com