Андрюс Кубилюс: ЕС нужен собственный мирный план для Украины 4.12.2025, 18:14

Андрюс Кубилюс

Еврокоммисар призвал Европу действовать самостоятельно.

Евросоюз должен разработать собственный план мирного урегулирования войны в Украине и перестать ориентироваться исключительно на инициативы США. Об этом заявил Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, пишет POLITICO (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Европа должна быть готова действовать самостоятельно в сфере безопасности — особенно на фоне возможных колебаний в позиции Вашингтона. «Планы по миру должны появляться не только в Вашингтоне, но и в Брюсселе или Берлине», — подчеркнул он. Кубилюс отметил, что ЕС оказался застигнут врасплох новым американским 28-пунктным планом, обсуждавшимся в Москве без участия европейских стран, несмотря на то что судьба Украины напрямую влияет на безопасность континента.

Еврокомиссар выразил обеспокоенность тем, что новые инициативы США могут появляться каждые несколько месяцев, а Европа при этом остается в роли наблюдателя. Он считает, что у ЕС должен быть собственный план, который можно было бы обсуждать на равных с американским.

Кубилюс также указал на растущие риски для европейской безопасности на фоне постепенного смещения фокуса США в сторону Тихоокеанского региона. По его словам, Евросоюзу необходимо быть готовым даже к сценарию, при котором статья 5 НАТО о коллективной обороне может не сработать.

Оборона, подчеркнул он, уже стала стратегическим приоритетом ЕС. В числе ключевых шагов — программа SAFE на €150 млрд для наращивания военного производства и планы по более тесной интеграции оборонной промышленности в единый рынок. В будущем Евросоюз также намерен пересмотреть собственный механизм взаимной обороны, сделав его более эффективным.

