4 декабря 2025, четверг, 19:36
  4.12.2025, 18:25
  • 1,028
Брестчанка создала елочные игрушки с местными достопримечательностями

Помог ИИ.

Жительница Бреста @iryna_kutss придумала необычный проект. С помощью искусственного интеллекта она создала серию новогодних игрушек, вдохновленных городскими символами.

Среди елочных украшений можно найти Брестская крепость, фонарщик, знаменитые часы на Советской, монумент «Мужество», Холмские ворота, Брестский вокзал, архитектурные памятники.

Комментаторы высоко оценили идею и дизайн игрушек. Вот несколько комментариев:

«Фонарщик, часы, аист и стела — просто супер!»

«Очень красиво получилось»

«Классная идея, игрушки были бы топ»

