4 декабря 2025, четверг
Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественские концерты

  • 4.12.2025, 18:34
Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественские концерты

Они состоятся в пяти польских городах.

Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают белорусов Польши на пять рождественских концертов.

«В этом праздничном туре мы подарим вам, дорогие гости, магию белорусского космоса с прекрасными песнями, которые возвращают ощущение дома, надежды и света», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.

Концерты состоятся:

7.12 — Познань

11.12 — Вроцлав

12.12 — Краков

19.12 — Белосток

20.12 — Варшава

Билеты можно приобрести по ссылке.

