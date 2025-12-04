Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают на рождественские концерты
Они состоятся в пяти польских городах.
Известные белорусские музыканты Лявон Вольский и Павел Трипуть приглашают белорусов Польши на пять рождественских концертов.
«В этом праздничном туре мы подарим вам, дорогие гости, магию белорусского космоса с прекрасными песнями, которые возвращают ощущение дома, надежды и света», — рассказали сайту Charter97.org организаторы.
Концерты состоятся:
7.12 — Познань
11.12 — Вроцлав
12.12 — Краков
19.12 — Белосток
20.12 — Варшава
Билеты можно приобрести по ссылке.