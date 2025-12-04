Расследование в Британии: ответственность за отравление Стерджесс «Новичком» несет Путин 2 4.12.2025, 18:41

2,212

Дон Стерджесс

Лондон введет новые санкции против ГРУ РФ.

Российский диктатор Путин несет моральную ответственность за смерть британки Дон Стерджесс, отравленной в 2018 году боевым ядом «Новичок». Об этом заявил, обнародуя в четверг результаты независимого расследования, руководитель расследования лорд Энтони Хьюз. Одновременно с публикацией доклада Великобритания ввела санкции против ГРУ, передает BBC.

Лорд Хьюз заявил, что действия российских агентов, пытавшихся отравить в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, как и всех, кто дал добро на эту операцию, включая Путина, были «потрясающе безответственными».

Намазав смертоносный яд огромной силы на дверную ручку дома Скрипаля и выбросив флакон с остатками «Новичка», российские агенты, как заявил лорд Хьюз, подвергли опасности жизни неопределённо большого числа безвинных гражданских лиц, и жертвой этих действий и стала Стёрджесс.

«Существует прямая причинно-следственная связь между действиями этих лиц и смертью Дон Стерджесс. Они, и только они, несут моральную ответственность за её смерть», — сказал глава независимого расследования.

Официальные представители России неизменно отрицают, что российское государство причастно к отравлению Скрипалей.

Одновременно с публикацией доклада лорда Хьюза правительство Британии объявило, что вводит санкции против всей российской военной разведки, которую обычно называют её старым именем ГРУ (полное название — Главное управление Генерального штаба), а также против 11 отдельных её сотрудников.

«Соединённое Королевство отныне накладывает санкции на всю российскую военную разведку, ГРУ, целиком. Агенты ГРУ исполняют пожелания Путина, пытаются дестабилизировать Украину и посеять хаос по всей Европе. Этот шаг принят одновременно с публикацией доклада о результатах раследования смерти Дон Стёрджесс в Солсбери в 2018 году», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме всей российской военной разведки, Британия ввела санкции против восьми сотрудников её киберподразделения, которые, по ее данным, провели кибероперацию против Юлии Скрипаль за пять лет до отравления, а также против трёх сотрудников ГРУ, которые, по данным британской разведки, руководят операциями в Украине и Европе, «включая теракт в отношении украинских супермаркетов и безвинных гражданских лиц».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com