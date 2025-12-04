В мире увеличилось число долларовых миллиардеров 4.12.2025, 19:04

Больше всего богачей проживает в США.

Число долларовых миллиардеров в мире по состоянию на апрель 2025 года увеличилось на 287 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования швейцарского банка UBS.

По данным аналитиков, это максимальный прирост за все время, что ведется исследование, за исключением 2021 года, когда в мире появилось 416 новых долларовых миллиардеров. На данный момент в мире насчитывается 2,919 тысяч миллиардеров, среди них 2545 мужчин и 374 женщины. Их совокупное состояние за год увеличилось на 13% — до $15,8 трлн.

Согласно информации UBS, больше всего долларовых миллиардеров проживает в США (924). На втором месте Азиатско-Тихоокеанский регион, на третьем — Европа, Ближний Восток и Африка.

