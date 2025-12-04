Десять самых длинных тоннелей мира
- 4.12.2025, 19:23
Инженерные чудеса на грани возможного.
Мировые рекордсмены среди тоннелей — это не просто транспортные или водные маршруты, а настоящие инженерные шедевры. Они прорываются через горы, реки и глубоко под землей, демонстрируя способность человечества преодолевать географические барьеры, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
1. Акведук Делавэр, США – 137 км.
Обеспечивает около 50% водоснабжения Нью-Йорка, через него проходит 3,79 миллиона кубометров воды ежедневно. Построен за 16 лет (1937–1953), сейчас проходит крупнейший ремонт в истории города.
2. Тоннель Пяйянне, Финляндия – 120 км.
Служит водоснабжению более миллиона человек в регионе Хельсинки. Строительство длилось десять лет (1972–1982) через твердые скальные породы.
3. Метро Сучжоу Линия 3-11, Китай – 86,5 км.
Один из самых длинных городских тоннелей в мире. Строительство заняло 4,5 года, стоимость — $4,2 млрд.
4. Водный тоннель Дахуофан, Китай – 85,3 км.
Обеспечивает водой семь городов северо-восточного Китая. Построен за 2,5 года при стоимости $750 млн.
5. Тоннель реки Оранж-Фиш, Южная Африка – 82,8 км.
Девять лет строительства (1966–1975), тоннель транспортирует воду из рек в южные регионы страны.
6. Водный тоннель Больмен, Швеция – 82 км.
Строительство длилось десять лет, обеспечивая юг страны критически важной водой.
7. Метро Стамбул M11, Турция – 69 км.
Соединяет центр города с новым международным аэропортом, стоимость — $1,1 млрд.
8. Метро Чэнду Линия 6, Китай – 69 км.
Используются современные тоннелепроходческие машины и автоматический контроль строительства.
9. Гидроэнергетический тоннель Нилум-Джелум, Пакистан – 68 км.
Строительство заняло более десяти лет, проект обошелся в $1,52 млрд.
10. Восточный канализационный тоннель, Мехико – 62,5 км.
Самый крупный проект по отведению сточных вод в Мексике. Строительство длилось 11 лет, стоимость — $1,7 млрд.
Эти тоннели демонстрируют возможности инженерной мысли и высокие технологии, обеспечивая транспорт, водоснабжение и защиту от наводнений для миллионов людей по всему миру.