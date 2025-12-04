Десять самых длинных тоннелей мира 4.12.2025, 19:23

Инженерные чудеса на грани возможного.

Мировые рекордсмены среди тоннелей — это не просто транспортные или водные маршруты, а настоящие инженерные шедевры. Они прорываются через горы, реки и глубоко под землей, демонстрируя способность человечества преодолевать географические барьеры, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

1. Акведук Делавэр, США – 137 км.

Обеспечивает около 50% водоснабжения Нью-Йорка, через него проходит 3,79 миллиона кубометров воды ежедневно. Построен за 16 лет (1937–1953), сейчас проходит крупнейший ремонт в истории города.

2. Тоннель Пяйянне, Финляндия – 120 км.

Служит водоснабжению более миллиона человек в регионе Хельсинки. Строительство длилось десять лет (1972–1982) через твердые скальные породы.

3. Метро Сучжоу Линия 3-11, Китай – 86,5 км.

Один из самых длинных городских тоннелей в мире. Строительство заняло 4,5 года, стоимость — $4,2 млрд.

4. Водный тоннель Дахуофан, Китай – 85,3 км.

Обеспечивает водой семь городов северо-восточного Китая. Построен за 2,5 года при стоимости $750 млн.

5. Тоннель реки Оранж-Фиш, Южная Африка – 82,8 км.

Девять лет строительства (1966–1975), тоннель транспортирует воду из рек в южные регионы страны.

6. Водный тоннель Больмен, Швеция – 82 км.

Строительство длилось десять лет, обеспечивая юг страны критически важной водой.

7. Метро Стамбул M11, Турция – 69 км.

Соединяет центр города с новым международным аэропортом, стоимость — $1,1 млрд.

8. Метро Чэнду Линия 6, Китай – 69 км.

Используются современные тоннелепроходческие машины и автоматический контроль строительства.

9. Гидроэнергетический тоннель Нилум-Джелум, Пакистан – 68 км.

Строительство заняло более десяти лет, проект обошелся в $1,52 млрд.

10. Восточный канализационный тоннель, Мехико – 62,5 км.

Самый крупный проект по отведению сточных вод в Мексике. Строительство длилось 11 лет, стоимость — $1,7 млрд.

Эти тоннели демонстрируют возможности инженерной мысли и высокие технологии, обеспечивая транспорт, водоснабжение и защиту от наводнений для миллионов людей по всему миру.

