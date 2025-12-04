Премьер Польши представит Сейму срочную информацию о безопасности 4.12.2025, 19:19

Дональд Туск

Фото: Bloomberg

Информация будет секретной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил на своей странице в соцсети X, что планирует 5 декабря представить Сейму срочную секретную информацию о безопасности.

«Я обратился к спикеру Влодимежу Чажастому с просьбой о засекречивании первого пункта повестки дня пятничного заседания Cейма, на котором я представлю срочную информацию, которая касается безопасности государства», — написал политик.

