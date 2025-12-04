Foreign Affairs: Россия должна осознать цену своих амбиций
- 4.12.2025, 20:01
Уступки России могут разрушить доверие к международному праву.
Мирные инициативы США по Украине, включая 28-пунктовый план Трампа, столкнулись с критикой из-за риска легитимизации требований Кремля. Путин настаивает на полном контроле над оккупированными территориями, ограничении украинской армии и сохранении права России вмешиваться в будущее Украины. Он также требует отставки президента Зеленского и изменения законов о языке и истории, пишет профессор Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Уступки России без ответных шагов могут разрушить доверие к международному праву. Любая капитуляция Украины перед Кремлем создаст опасный прецедент для других авторитарных стран и подорвет стратегическую стабильность Европы.
США и Европа продолжают поддерживать Киев, обеспечивая оружием и финансами. Это дает шанс Украине противостоять российской агрессии и укрепляет позицию Запада. Политологи подчеркивают, что мир возможен только при соблюдении принципов ответственности: Россия должна понести последствия за вторжение, а Украина — сохранить суверенитет.
Предложение о «мирной капитуляции» Украины рискует укрепить Кремль и стимулировать новые агрессии в Восточной Европе и Центральной Азии. Аналитики напоминают уроки истории: как СССР застрял в Афганистане, так и Россия должна понять цену своих амбиций. Только через сдерживание и ответственность можно добиться долгосрочного мира.
Западные страны имеют все ресурсы для того, чтобы поддерживать Украину и дать России понять: война не окупается. Преждевременные уступки лишь увеличат риск нового конфликта, предупреждают эксперты.