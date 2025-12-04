Foreign Affairs: Россия должна осознать цену своих амбиций 4.12.2025, 20:01

Уступки России могут разрушить доверие к международному праву.

Мирные инициативы США по Украине, включая 28-пунктовый план Трампа, столкнулись с критикой из-за риска легитимизации требований Кремля. Путин настаивает на полном контроле над оккупированными территориями, ограничении украинской армии и сохранении права России вмешиваться в будущее Украины. Он также требует отставки президента Зеленского и изменения законов о языке и истории, пишет профессор Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко для журнала Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Уступки России без ответных шагов могут разрушить доверие к международному праву. Любая капитуляция Украины перед Кремлем создаст опасный прецедент для других авторитарных стран и подорвет стратегическую стабильность Европы.

США и Европа продолжают поддерживать Киев, обеспечивая оружием и финансами. Это дает шанс Украине противостоять российской агрессии и укрепляет позицию Запада. Политологи подчеркивают, что мир возможен только при соблюдении принципов ответственности: Россия должна понести последствия за вторжение, а Украина — сохранить суверенитет.

Предложение о «мирной капитуляции» Украины рискует укрепить Кремль и стимулировать новые агрессии в Восточной Европе и Центральной Азии. Аналитики напоминают уроки истории: как СССР застрял в Афганистане, так и Россия должна понять цену своих амбиций. Только через сдерживание и ответственность можно добиться долгосрочного мира.

Западные страны имеют все ресурсы для того, чтобы поддерживать Украину и дать России понять: война не окупается. Преждевременные уступки лишь увеличат риск нового конфликта, предупреждают эксперты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com