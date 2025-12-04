закрыть
Виктор Гончаренко может возглавить сборную Беларуси по футболу

  • 4.12.2025, 20:04
Виктор Гончаренко может возглавить сборную Беларуси по футболу
Виктор Гончаренко

Сегодня национальную сборную покинул испанец Карлос Алос.

Сегодня Белорусская федерация футбола объявила о завершении сотрудничества с Карлосом Алосом, который возглавлял сборную Беларуси с августа 2023 года.

По информации журналиста Анара Ибрагимова, 48‑летний Виктор Гончаренко близок к назначению в сборную Беларуси.

В качестве тренера Виктор Гончаренко является 6‑кратным чемпионом Беларуси (все титулы выиграл с БАТЭ) и 11 раз признавался лучшим тренером года в нашей стране, а с 2013 года работал в России, возглавлял ЦСКА, «Краснодар», «Кубань», «Уфу», «Урал». Последним местом был «Пари НН».

Также сегодня сообщалось, что Гончаренко может возглавить азербайджанский «Нефтчи».

