Семь «вилл VIP-класса» в закрытом поселке под Минском купила одна семья 6 4.12.2025, 20:19

6,060

Журналисты узнали какая.

В начале ноября журналисты рассказывали о закрытом жилом комплексе «Мируар» возле Минского моря с «виллами VIP-класса». Коттеджи оттуда несколько раз становились самыми дорогими домами, проданными в Беларуси. А цены варьировались в районе миллиона долларов. Как стало известно «Зеркалу», из минимум 24 готовых вилл семь принадлежит предпринимателям, связанным с провластным бизнесом.

Застройщик комплекса — компания с одноименным названием «Мируар». В сентябре ее представитель рассказывал журналистам, что в закончено строительство 24 вилл из запланированных 44. Площадь их — от 570 до 650 «квадратов», а некоторые уже благоустроены под конкретных заказчиков.

А вот на вопрос о ценах представитель компании не ответил, замечая, что они пока «не сформированы».

— Застройка не типовая: все коммуникации здесь пришлось проводить с нуля, при этом вторая часть поселка еще не достроена. Затраты общие, поэтому говорить как о цене, так и о продажах пока рано, — говорил сотрудник «Мируар».

Несмотря на это заявление, элитный поселок несколько раз попадал в новости с заголовками «самый дорогой дом в Беларуси». В июне там купили коттедж за 1,07 миллиона долларов. В августе одну из вилл «Мируар» приобрели за 984 тысячи долларов. По итогам октября поселок снова попал в топ самых крупных сделок. Цена дома там достигла 996 тысяч долларов.

Кто покупал конкретные виллы в июне, августе и октябре у нас информации нет. Однако, как стало известно «Зеркалу», как минимум семь вилл и участков, на которых они расположены, принадлежат семейной паре Александра Калджиева и Натальи Калджы. Исходя из предыдущих сделок, общая стоимость этой недвижимости может быть от семи миллионов долларов.

Кто же эти люди?

Бизнесмен и почетный консул

Александр Калджиев — один из двух владельцев застройщика «Мируар», которая и возводит этот комплекс. Ему принадлежит 30% этой компании, сообщало издание Reform.news со ссылкой на выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и ИП.

Калджиеву 53 года. По информации BELPOL, раньше мужчина был гражданином Турции, а в 2016 году получил беларусский паспорт. В 2019 году он входил в состав правления компании «Юнитер», которая занимается бизнес-консультированием.

В 2022 году Калджиев стал советником в компании «Маркетлига», писали расследователи из проекта «Бюро». Это сеть магазинов беспошлинной торговли, которая в прошлом принадлежала Национальному олимпийскому комитету и «Президентскому спортивному клубу». Позднее ее владельцами стали юрлицо из ОАЭ и компания «Табак-инвест».

Кроме того, Александр Калджиев — почетный консул Вануату в Беларуси. Сайт его консульства появился в ноябре 2023 года. Почетные консулы — не кадровые сотрудники МИД, зачастую даже не дипломаты. В их задачи входит «содействие развитию дружественных отношений, расширение торгово-экономических, инвестиционных, культурных, научных и иных связей». И работают они бесплатно.

Создательница сети «вилл и апартаментов премиум-класса»

Наталья Калджы — супруга Александра Каджиева и вторая владелица участков в комплексе «Мируар».

Наталье 47 лет. Она тоже не новый человек в сфере недвижимости. В 2015 году зарегистрированное на нее ИП занималось сдачей в аренду «вилл и апартаментов премиум-класса» под брендом HomeMinsk. Она даже оформила на себя этот товарный знак. Однако сейчас под этим брендом работает другое ИП.

О коттеджах HomeMinsk еще в 2017 году издание «Наша Ніва» писало, как о «самых дорогих предложениях» в городе. Сейчас арендовать одну из семи «VIP-вилл» на сутки можно по цене от 3000 до 5900 беларусских рублей (или от 1000 до 2000 долларов). Судя по отметкам проекта в Instagram, там часто отмечают свадьбы. Кстати, адрес одного из домов совпадает с адресом почетного консульства Вануату в Минске, которое возглавляет муж Натальи.

Что за «Мируар»?

Полное название комплекса — «MIRUAR SPA-HOTEL & VILLAS». Он построен на месте заброшенного ресторана «Заславль» на территории агрогородка «Ждановичи» в Минском районе. Забор коттеджного поселка граничит с пляжем № 3 на берегу Минского моря.

На сайте проекта говорится, что это загородная усадебная застройка, состоящая из 44 вилл VIP-класса. В них по пять спален с ванными комнатами и гардеробными и «просторная гостиная с камином». Также в коттеджах есть зона SPA и тренажерный зал. На территории участка уже созданы «ландшафтный дизайн с автоматическим поливом и подсветкой» и зона барбекю.

Застройщик указывает, что территория поселка закрытая и находится под круглосуточной охраной с видеонаблюдением. Жильцам обещают «высокий уровень приватности» и консьерж-сервис. Также на территории находится «уникальный SPA-отель с апартаментами, салоном красоты, зоной SPА, бассейном, тренажерным залом и кафе-рестораном».

Второй собственник «Мируара» — бизнесмен Мустафа Эгемен Шенер, официальный владелец белорусского ООО «Игорный картель», которое стоит за казино H CASINO в отеле DoubleTree by Hilton в центре Минска. В феврале 2025 года Белорусский расследовательский центр выпустил материал, в котором говорилось, что в его казино отмывали сотни миллионов евро со всей Европы, собранные через нелегальные ставки.

