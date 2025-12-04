CEPA: Детали будущего соглашения по Украине имеют решающее значение 4.12.2025, 20:49

Мирный договор должен сделать возможные нарушения для России максимально невыгодными.

В дискуссиях о возможных путях завершения войны в Украине все громче звучит вопрос о том, каким должен быть будущий мирный договор и способен ли он обеспечить долгосрочную безопасность. История показывает — ни одно соглашение не является окончательным, и Украина должна учитывать это при любых переговорах, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты напоминают о многочисленных примерах недолговечных договоров. Версальский мир после Первой мировой войны ограничил Германию, но уже через 20 лет обязательства были нарушены. Пакт Молотова-Риббентропа, Мюнхенское соглашение, пакт Келлога-Бриана — все эти договоренности оказались временными. Даже Будапештский меморандум 1994 года не уберег Украину от российской агрессии.

Условия мирного соглашения могут поменяться. Это касается и ключевых вопросов — членства в НАТО, и будущего оккупированных территорий. Как Франция не отказалась от Эльзаса и Лотарингии после 1871 года, так и Украина не забудет о Крыме, Донецке, Запорожье и Херсоне — никакой договор не способен стереть память.

Поэтому критически важны детали соглашения: механизмы контроля, сроки, условия безопасности, последствия нарушений. Провал Минских соглашений 2014–2015 годов стал следствием их расплывчатости и отсутствия инструментов принуждения.

Эксперты подчеркивают, что мирный договор должен сделать возможные нарушения для России максимально невыгодными. Речь идет о четких гарантиях безопасности, механизмах санкций, внешнем мониторинге и ясных условиях выполнения.

Украина не может рассчитывать на «идеальный» мир, но обязана стремиться к такому соглашению, которое обеспечит максимальную безопасность и сохранит пространство для восстановления и будущего выбора.

