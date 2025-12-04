Психологи назвали три «плохие привычки», которые делают нас лучше 4.12.2025, 20:56

Хорошая новость для сплетников.

Многие считают, что «плохие привычки» — признак слабого характера и недостатка самодисциплины. Однако, по мнению психологов, некоторые из этих привычек выполняют важные адаптивные функции и помогают людям справляться со стрессом, укреплять связи и лучше понимать себя, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

«Хорошие» сплетни.

Хотя сплетни обычно ассоциируются с драмой и негативом, исследования показывают, что обмен оценочной информацией о людях создает чувство единства и помогает формировать социальные нормы. Умеренное обсуждение чужих поступков улучшает групповую координацию и снижает тревожность, позволяя людям лучше ориентироваться в отношениях. Вред несет лишь злонамеренное распространение слухов.

Адресное «выпускание пара».

Жалобы не всегда токсичны. Исследования с нейровизуализацией показывают, что обсуждение неприятных событий с поддерживающим человеком активирует зоны мозга, связанные с облегчением и наградой. Такое адресное выражение эмоций помогает осмысливать переживания и укрепляет связь с собеседником. Опасность возникает только при бесконечном цикле негатива без попытки разобраться.

Активная прокрастинация.

Психологи различают пассивную и активную прокрастинацию. Вторая — осознанная задержка, позволяющая работать эффективнее под давлением. Такие люди контролируют сроки и часто добиваются высоких результатов. Паузы также дают мозгу время на «инкубацию» идей, что повышает творческое мышление.

Психологи подчеркивают, что многие привычки, которые мы считаем вредными, на деле являются инструментами адаптации. Главное — осознанность и умеренность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com