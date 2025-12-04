закрыть
Мизулина: ВСУ хотели нанести ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде

  • 4.12.2025, 21:39
Мизулина: ВСУ хотели нанести ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде

ВСУ якобы планировали ударить в момент, когда на сцене должен был исполняться гимн РФ.

Вооруженные силы Украины якобы планировали нанести ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Екатерины Мизулиной, о том, что украинские войска якобы планируют нанести ракетный удар по месту проведения концерта, они с Ярославом Дроновым узнали только по приезде в Белгород. «В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», — написала она.

Позже информация о возможной атаке якобы подтвердилась, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. ВСУ планировали ударить по концертной площадке в момент, когда на сцене должен был исполняться гимн России, утверждает Мизулина.

Билеты на оба концерта Shaman были проданы — посетить мероприятия должны были свыше двух тысяч человек, написала глава Лиги безопасного интернета.

