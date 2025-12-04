Мизулина: ВСУ хотели нанести ракетный удар по концерту Shaman в Белгороде 4.12.2025, 21:39

ВСУ якобы планировали ударить в момент, когда на сцене должен был исполняться гимн РФ.

Вооруженные силы Украины якобы планировали нанести ракетный удар по концертной площадке в Белгороде, где должен был выступать певец Ярослав Дронов, известный как Shaman. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в Telegram-канале.

По словам Екатерины Мизулиной, о том, что украинские войска якобы планируют нанести ракетный удар по месту проведения концерта, они с Ярославом Дроновым узнали только по приезде в Белгород. «В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», — написала она.

Позже информация о возможной атаке якобы подтвердилась, в Белгороде была объявлена ракетная опасность. ВСУ планировали ударить по концертной площадке в момент, когда на сцене должен был исполняться гимн России, утверждает Мизулина.

Билеты на оба концерта Shaman были проданы — посетить мероприятия должны были свыше двух тысяч человек, написала глава Лиги безопасного интернета.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com