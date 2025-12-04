Назван овощ, снижающий воспаление в организме 4.12.2025, 21:48

Он популярен у белорусов.

Свекла может оказывать защитное действие на мозг благодаря нитратам, беталаинам и полифенолам. Это показало исследование ученых Университета Западной Шотландии, результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В результате мета-анализа ранее опубликованных работ ученые обнаружили, что все три типа соединений снижают окислительный стресс — процесс, который ускоряет развитие болезни Альцгеймера. В экспериментах на человеческих клетках и животных свекольные компоненты улучшали работу митохондрий (энергетических станций клеток), укрепляли защиту нейронов и подавляли ключевые воспалительные сигналы.

Предварительные данные также показали: употребление напитков на основе свеклы усиливает кровоток в тех зонах человеческого мозга, которые первыми страдают при когнитивных нарушениях. Эпидемиологические наблюдения также связывают более активное потребление растительных нитратов с более медленным снижением памяти.

Нитраты представляют собой естественные компоненты растительных организмов, «строительный материал» для синтеза белка. В организме нитраты трансформируются в оксид азота, который улучшает кровоток, снижает кровяное давление и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако избыток этих соединений может быть вредным — в организме человека они могут преобразоваться в токсичные нитриты, которые ухудшают транспорт кислорода с кровью.

Ученые подчеркивают: прямых клинических доказательств пользы свеклы при уже развившейся болезни Альцгеймера пока нет — результаты отдельных работ разнородны и не всегда совпадают. Тем не менее исследователи считают свеклу безопасным продуктом, который может воздействовать сразу на несколько механизмов болезни. Чтобы оценить, может ли этот овощ оказывать прямой терапевтический эффект, нужны дополнительные исследования.

