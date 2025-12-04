В Минске заработают два новых кинотеатра 4.12.2025, 22:03

иллюстративное фото

Один — точно до конца года.

В Минске один новый кинотеатр заработает уже 17 декабря, а другой должен открыться в новом торговом центре, но сроки пока неизвестны. О двух кинопространствах рассказала администрация Октябрьского района столицы.

Четыре новых кинозала на 269, 60, 156 и 29 мест расположились на третьем этаже ТЦ Minsk City Mall. Каждое из помещений оформлено в своем уникальном стиле. Есть цветные кресла и диваны, граффити с персонажами фильмов. Сеансы здесь начнутся 17 декабря.

Еще один кинотеатр должен заработать в ТЦ Avia Mall, открытом в мае этого года. Конкретных сроков администрация пока не называет.

К концу года в Avia Mall заполненность арендных площадей составляет около 30%. Это 35 уже открытых помещений и гипермаркет.

