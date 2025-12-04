В Минске заработают два новых кинотеатра
- 4.12.2025, 22:03
Один — точно до конца года.
В Минске один новый кинотеатр заработает уже 17 декабря, а другой должен открыться в новом торговом центре, но сроки пока неизвестны. О двух кинопространствах рассказала администрация Октябрьского района столицы.
Четыре новых кинозала на 269, 60, 156 и 29 мест расположились на третьем этаже ТЦ Minsk City Mall. Каждое из помещений оформлено в своем уникальном стиле. Есть цветные кресла и диваны, граффити с персонажами фильмов. Сеансы здесь начнутся 17 декабря.
Еще один кинотеатр должен заработать в ТЦ Avia Mall, открытом в мае этого года. Конкретных сроков администрация пока не называет.
К концу года в Avia Mall заполненность арендных площадей составляет около 30%. Это 35 уже открытых помещений и гипермаркет.