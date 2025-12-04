Кипр: Украина будет приоритетом председательства в Совете ЕС 4.12.2025, 22:13

Европа твердо стоит на стороне Киева.

Президент Кипра Никос Христодулидис заверил, что Украина будет главным приоритетом во время председательства Кипра в Совете Европейского Союза. Этот период начнется в январе 2026 года, когда роль председателя Совета ЕС по ротации перейдет к Кипру от Дании. Христодулидис в четверг, 4 декабря, посетил с визитом Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает DW.

«Европа твердо стоит на стороне Украины. И Украина будет главным приоритетом председательства Кипра (во время председательства в Совете ЕС. - Ред.)», - отметил президент Кипра в соцсетях после совместной пресс-конференции с украинским коллегой.

Христодулидис подчеркнул, что Кипр «на собственном опыте понимает разрушительные последствия вторжения и оккупации», подразумевая вторжение на остров турецких войск в 1970-х годах и захват ими северной части Кипра.

«Я обсудил с президентом Зеленским последние события в Украине и нашу дорожную карту для прогресса в переговорах о вступлении Украины (в ЕС. - Ред.) и открытии переговорных разделов во время председательства Кипра», - добавил президент.

На пресс-конференции Христодулидис заверил Зеленского, что правительство и народ Кипра не только солидарны с Украиной и поддерживают ее, но и прекрасно понимают, «что такое преодолевать путь к членству в ЕС».

Президент Украины Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Кипру за поддержку. «Это касается, в частности, переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе. Мы рассчитываем, что ближайшие месяцы дадут больше прогресса для пути Украины в ЕС, и кипрское председательство может стать историческим с точки зрения открытия переговорных разделов для Украины и других необходимых решений», - пояснил Зеленский, слова которого приводит пресс-служба Офиса президента.

Он также указал на важность того, что визит Христодулидиса происходит в преддверии кипрского председательства в Совете ЕС: «Мы воспринимаем сегодняшний визит и как знак поддержки Украины, и как знак дальнейшей нашей совместной готовности работать вместе ради обоих наших государств, ради всей Европы».

Президент Украины выразил благодарность за то, что Кипр поддерживает санкционную политику в отношении России, и напомнил, что Евросоюз работает над 20-м санкционным пакетом.

«Будем благодарны Кипру за дальнейшую совместную работу с нами и всеми европейцами в отношении российского танкерного флота и российских схем обхода санкций. Рассчитываем на поддержку Кипром совместных европейских решений в отношении российских активов», - выразил надежду Зеленский.

