Путин заявил, что войну «начали Украина и Запад»

Диктатор РФ сделал ряд странных заявлений в Индии.

Россия не признавала незаконные сепаратистские «республики» в Донецкой и Луганской областях Украины («ДНР» и «ЛНР») восемь лет, но была «вынуждена» это сделать. Об этом нелегитимный президент РФ Владимир Путин заявил India Today во время своего визита в Нью-Дели.

«Мы сказали Украине, что люди не хотят жить с ними», – сказал российский диктатор, находящийся с визитом в Индии.

Он повторил нарративы пропаганды РФ, что Кремль не вторгался в Украину, стенограмму интервью приводит официальный сайт Кремля.

«Мы восемь лет не признавали самопровозглашенных республик, восемь лет! Они провозгласили независимость, а мы старались наладить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Потом, когда поняли, что это невозможно, что их просто уничтожают, вынуждены были их признать – причем не просто их признать в части территории, а в рамках административных границ, когда они существовали еще в советское время, а потом во времена независимой Украины, после обретения ею независимости, в рамках административных границ», – заявил российский диктатор.

По его словам, Россия не начинала полномасшатбное вторжение в Украину.

«Мы не начинали эту войну, это сделали Запад и Украина. После восьми лет непрекращающегося насилия против нас на Донбассе, о чем Запад не говорит, началась война», – произнес Путин.

Он уверен, что Украина должна вывести свои войска с «российской территории» и «прекратить убивать людей, чтобы эта война закончилась».

