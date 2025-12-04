СМИ: Четыре неизвестных дрона сопровождали самолет с Зеленским в Ирландию 4.12.2025, 23:18

Фото: Getty Images

Дроны запускали с северо-востока Дублина.

В понедельник, 1 декабря, когда украинский президент Владимир Зеленский отправился в Ирландию, четыре неизвестных военных дрона летели в направлении траектории полета его самолета, нарушив запрет на полеты.

Об этом сообщает ирландский портал The Journal.

Как отмечается, четыре «дрона военного типа» достигли места в районе аэропорта Дублина, где около 23:00 должен был пролетать борт с Зеленским. Самолет приземлился с опережением графика, поэтому разминулся с БПЛА.

После этого дроны улетели в сторону военного корабля Ирландии LÉ William Butler Yeats, который тайно развернули возле Дублина. Ирландские Вооруженные силы приняли решение не сбивать дроны.

Установлено, что дроны запускали с северо-востока Дублина, откуда они летели до двух часов. Издание отмечает, что пока неизвестно, кто их запустил и с какой целью, а также где сейчас находятся эти БПЛА.

«Ирландские службы безопасности установили, что дроны в аэропорту Дублина были большими, чрезвычайно дорогими, военного назначения, и что инцидент можно классифицировать как гибридную атаку», - говорится в материале.

По данным The Journal, после инцидента во вторник состоялось экстренное совещание с участием высшего руководства Ирландии, а самолет с Зеленским совершил специальный взлет из Дублина, чтобы ограничить риск инцидентов с дронами.

